Goldpreis: Nach Dollar-Talfahrt Rekordhoch im Blick

In weniger als zwei Monaten hat der Dollar mittlerweile fünf Prozent an Wert verloren und damit dem Goldpreis zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit fast neun Jahren verholfen.

Während der Dollar auf den tiefsten Stand seit vier Monaten gefallen ist, scheint nun der Goldpreis sein im September 2011 markiertes Rekordhoch von über 1.900 Dollar ins Visier zu nehmen. Nach Monaten der Ignoranz warnt US-Präsident Trump vor einer weiteren Verschlimmerung der Lage und rät zum Tragen von Gesichtsmasken. New York verschärft aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle die Restaurant- und Quarantäne-Regeln. Weil Zinsen auf absehbare Zeit nicht angehoben werden und Staaten weiterhin schuldenfinanzierte Rettungspakete schnüren werden, sorgen sich die Akteure an den Finanzmärkten um die Geldstabilität. Der Reflex, in Krisenwährungen wie Gold und Silber zu investieren, scheint daher nachvollziehbar zu sein.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 13,20 auf 1.857,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dämpfer nach API-Bericht

Die Erholungstendenz des Ölpreises geriet nach dem am Dienstagabend veröffentlichten Wochenbericht des American Petroleum Institute ins Stocken. Statt eines erwarteten Rückgangs um 2,1 Millionen meldete die Branchenvereinigung ein Plus von 7,5 Millionen Barrel. Nachfragesorgen generierten aber auch die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus Japan. Seit Februar weist dieser Frühindikator Werte unter 50 Zähler und damit eine wirtschaftliche Schwächephase aus.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit uneinheitlichen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,95 auf 41,76 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 43,97 Dollar zurückfiel.