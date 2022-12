Goldpreis: Kauflaune unter Terminmarktprofis

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies unter grossen Terminspekulanten zum dritten Mal in Folge einen Anstieg des Optimismus aus. So haben zum Beispiel Grossspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Positionen (optimistische Markterwartung) innerhalb einer Woche von 125'650 auf 128#850 Futures (+2,5 Prozent) erhöht, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 12'900 auf 13'700 Kontrakte (+6,2 Prozent) registriert worden war. Ungeachtet dessen war der Optimismus vor zwölf Monaten deutlich stärker ausgeprägt, so dass in diesem Punkt weiterhin erheblicher Nachholbedarf besteht.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten höheren. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 10,70 auf 1'814,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höchster Stand seit drei Wochen

Der fossile Energieträger profitiert derzeit von zwei Faktoren. Erstens: Chinas Regierung lockert trotz hoher Infektionszahlen weiterhin die bisherigen wirtschaftlichen Restriktionen. Dies könnte die dortige Ölnachfrage und somit auch den Ölpreis wieder spürbar beleben, schliesslich steht China für den grössten Teil des globalen Nachfragewachstums. Zweitens: Auf der Angebotsseite sorgte hingegen der Wintersturm in den USA zu erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen auf die Energieversorgung. Ausserdem tendierte der Ölpreis aufgrund des nachgebenden Dollars und der relativ dünnen Umsätze in höhere Regionen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit freundlichen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,68 auf 80,25 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,67 auf 85,17 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.ch