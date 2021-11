Goldpreis: Aufwärtsdrang gerät ins Stocken

So überraschte zum Beispiel der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed positiv. Statt eines prognostizierten marginalen Anstiegs von 23,8 auf 24,0 Zähler machte der Index einen kräftigen Satz auf 39,0 Punkte. Mittlerweile hält sogar Charles Evans (Chicago Fed) eine Zinserhöhung bereits im kommenden Jahr für möglich. Er galt in der Vergangenheit als besonders verlässlicher Vertreter einer ultraexpansiven US-Geldpolitik. Für ein hohes Mass an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, schliesslich gab es in der Woche zuvor einen regelrechten Ansturm auf Gold-Futures und verstärkte Wetten auf einen höheren Goldpreis zu vermelden.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,20 auf 1'862,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht bergauf vor dem Wochenende

An den Ölmärkten setzt sich mehr und mehr die Ansicht durch, dass selbst eine konzertierte Aktion wichtiger Länder zur Freigabe strategischer Ölreserven den Ölpreis nicht nachhaltig nach unten befördern dürfte. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,82 auf 79,83 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,92 auf 82,16 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.ch