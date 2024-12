Bullish für Gold: Warum der Gründer des ersten Gold-ETFs weiterhin überzeugt ist

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Werbung Goldpreis 2633.04 USD 0.03% Charts

News

Realtimekurs

• Milling-Stanley bullish für Gold• Wachsendes Interesse von Anlegern• Gold-ETF nimmt zentrale Rolle ein

Der Chief Gold-Stratege bei State Street, der massgeblich an der Einführung des ersten Gold-ETFs beteiligt war, äusserte sich kürzlich in einem Interview mit CNBCs ETF Edge über seine weiterhin positive Einschätzung des Edelmetalls. "Die Aussichten für den Rest dieses Jahres und das kommende Jahr sehen gut aus", so Milling-Stanley gegenüber CNBC.

Seine positive Perspektive basiert auf mehreren Faktoren, darunter die starke Nachfrage von Zentralbanken sowie privaten Investoren, insbesondere aus aufstrebenden Märkten wie Indien und China. Diese Länder zeigen ein wachsendes Interesse an Gold, was als wesentlicher Rückenwind für die Entwicklung des Goldmarktes betrachtet wird.

Die Einführung von Gold-ETFs: Eine Revolution für Anleger

Die Markteinführung des SPDR Gold Shares ETFs (GLD) vor 20 Jahren war ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie Investoren in Gold investierten. Der GLD-ETF veränderte die Spielregeln für den Besitz von Rohstoffen und ermöglichte es Investoren, Gold in Form von börsengehandelten Fonds zu erwerben, anstatt in physisches Gold oder Schmuck zu investieren. Milling-Stanley beschreibt das verstärkte Investoreninteresse laut CNBC als eine "enorme Veränderung" im Bereich der Rohstoffinvestitionen sowie in der Portfolioverwaltung insgesamt.

Todd Sohn, ETF- und Technikanalyst bei Strategas, erklärt gegenüber CNBC, dass der GLD-ETF eine breitere Investorenbasis an Gold heranführte, da ETFs eine leichtere Zugänglichkeit und Flexibilität bieten als traditionelle Anlageformen. "Egal, welches Endziel du verfolgst, GLD ermöglichte es dir, deiner Portfoliozusammensetzung eine Anlageklasse hinzuzufügen, die über Aktien und festverzinsliche Instrumente hinausgeht, damit du eine bessere Diversifikation erreichen kannst", sagte Sohn. Dies führte zu einer breiteren Akzeptanz des Goldes als Teil eines diversifizierten Portfolios.

Gold-Boom und die beeindruckende Performance des GLD-ETFs

Seit seiner Einführung hat der GLD-ETF eine beeindruckende Performance gezeigt. Er erwies sich in den letzten Jahren als äusserst robustund hat nicht nur die traditionelle Form des Goldbesitzes, sondern auch andere Rohstoffinvestitionen übertroffen. Selbst der Rückgang nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten hat den Gold-Rekordlauf dieses Jahres nicht beeinträchtigt. Dies liegt vor allem an der zunehmenden Unsicherheit in den Finanzmärkten und dem Wunsch der Anleger nach Sicherheit in Form von Edelmetallen.

Zeiten der Unsicherheit: Ein Blick in die Zukunft des Goldmarktes

Trotz der wachsenden Nachfrage nach risikoreicheren Vermögenswerten wie Aktien und Kryptowährungen, die nach den Wahlen einen Anstieg verzeichneten, bleibt Milling-Stanley laut CNBC zuversichtlich: Der Goldmarkt bleibt widerstandsfähig und die Nachfrage nach Gold - und damit auch nach dem GLD-ETF - ist weiterhin stark.

Milling-Stanley betont im CNBC-Interview, dass Gold weiterhin eine wichtige Rolle in der Diversifikation von Portfolios spielt, besonders in Zeiten der Unsicherheit. Anleger, die nach Stabilität und Absicherung suchen, könnten einen sicheren Hafen im Gold finden, was den langfristigen Ausblick für das Edelmetall positiv stimmt. Wie sich der Goldpreis tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.