Iute Group: Zeichnungsfrist für neue EUR-Anleihe 2025/2030 beginnt heute, Kupon 11,00%-12,50%

Ab heute kann die neue fünf­jährige Anleihe Iute Group, einem Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, kann ab heute über DirectPlace (Börse Frankfurt) gezeichnet werden. Der Kupon der neuen Anleihe 2025/30 (WKN A4D95Q, ISIN XS3047514446) wird am Ende der Zeichnungs­frist auf Basis der eingegangenen Ordres in einer Range von 11,00%-12,50% p.a. festgelegt.



Die Zeichnungsfrist in Deutschland begann heute um 09:00 MEZ und endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).



Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: https://iute.com/investor/prospectus/.



https://www.fixed-income.org/anleihen-check/iute-group-begibt-neue-5-jaehrige-anleihe-attraktives-umtausch-und-cash-tender-angebot-kupon-mindestens-1100-pa.html



