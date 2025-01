Berlin Hyp emittiert erfolgreiche Dual-Tranche - Kombination aus konventionellem und Grünem Pfandbrief

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Mrd. Euro und 500 Mio. Euro. Der Pfandbrief mit der längeren Laufzeit ist als Grüner Pfandbrief ausgestaltet. Der vierjährige konventionelle Pfandbrief mit Fälligkeit Februar 2029 und der lange siebenjährige Grüne Pfandbrief mit Fälligkeit November 2032 tragen einen Kupon von 2,625% bzw. 2,750%. Die Pfandbriefe werden von Moody’s mit Aaa eingestuft. Die Reoffer Renditen betragen 2,693% für die vierjährige und 2,862% für die lange siebenjährige Emission.



Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN AMRO, Barclays, BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole, DekaBank, DZ BANK, Erste Group, HSBC, JP Morgan, LBBW, Natixis, Nordea, UBS und UniCredit die Orderbücher bei einem Spread von Mid-Swap +35 für den vierjährigen Pfandbrief und Mid-Swap +45 Basispunkte für den siebenjährigen Grünen Pfandbrief. Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank fungierte als Co-Lead Manager.



Um 10.00 Uhr erfolgte das erste Buch-Update. Zu diesem Zeitpunkt waren Orders im Wert von über 5 Mrd. Euro in den Büchern, wobei sich der Fokus laufzeitbedingt mit rund 3,0 Mrd. Euro auf den vierjährigen Pfandbrief konzentrierte. Um 11.00 Uhr fixierte die Berlin Hyp die Reoffer Spreads bei Mid-Swap +28 und Mid-Swap +39 Basispunkte. Bis zur Buchschliessung um 11.15 Uhr wuchs das kombinierte Orderbuch auf rund 6,2 Mrd. Euro an. Hiervon entfielen 3,6 Mrd. Euro der Orders auf den kurzen Pfandbrief und 2,6 Mrd. Euro auf den langen siebenjährigen Grünen Pfandbrief.



In Summe partizipierten rund 170 Investoren an den Pfandbriefen. Mehr als die Hälfte der Anleihen wurden im Ausland platziert. Insbesondere Investoren aus Nordeuropa zeigten starkes Interesse. Die grösste Investorengruppe bildeten Banken mit 52% der vierjährigen und 58% der langen siebenjährigen Anleihe, gefolgt von Fonds mit 29% und 31%. Auf Sparkassen entfielen 12% des vierjährigen, bzw. 19% des langen siebenjährigen Bonds.



„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung dieser Emission. Mit der Wahl einer Dual-Tranche mit Laufzeiten von vier und langen sieben Jahren sowie der ESG-Gestaltung der längeren Anleihe haben wir das Investoreninteresse augenscheinlich optimal bedient. Die deutliche Überzeichnung und die hohe Qualität des gesamten Orderbuches betrachten wir als Vertrauensbeweis für die Berlin Hyp. Ich möchte diesen Moment nutzen, um unseren Investoren herzlich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung nicht nur in dieser Transaktion, sondern in all den vergangenen Jahren zu danken,“ so Teresa Dreo-Tempsch, die im Vorstand der Berlin Hyp das Kapitalmarktgeschäft verantwortet.



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.