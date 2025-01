aream Group: Christine Brockwell neuer Chief Investment Officer

Christine Brock­well verstärkt seit 1. Januar 2025 als Chief Invest­ment Officer die aream Group SE. Damit wird das Wachstum des Unter­nehmens weiter voran­getrieben.



Brockwell kommt von Aquila Clean Energy in Hamburg, wo sie Chief Product Officer und Mitglied des Vor­stands war. Davor arbeitete Brockwell unter anderem als Geschäfts­führerin bei Global Capital Finance in Frankfurt und New York und hat sich um Finanz­beratungs­mandate für Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien gekümmert. Bei der Green Investment Bank in London hat Brockwell zuvor als Geschäftsführerin und Leiterin Offshore-Wind den Übergang Grossbritanniens zu einer grüneren Wirtschaft unterstützt.



„Mit der Berufung von Christine Brockwell als Chief Investment Officer tragen wir dem Wachstum der Gruppe Rechnung“, sagt Markus W. Voigt, Gründer und Haupteigentümer der Gruppe. „So können wir weiterwachsen und uns erfolgreich weiterentwickeln. Wir freuen uns, sie an Bord zu haben.“ Auch Brockwell beschreibt den Markt der Erneuerbaren Energien „als so komplex und chancenreich wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren“ und sieht daher enormes Potenzial für die aream Gruppe, die die ganze Wertschöpfungskette abbildet.



Über die aream Group

Die aream Group, 2005 gegründet, ist ein Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren und Industriekunden mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien. Mit den drei Bereichen Fund- und Asset-Management, Projektentwicklung und Operation Management deckt aream die gesamte Wertschöpfungskette für Erneuerbare-Energien-Investments ab. Mit mehr als 2,5 Milliarden Euro Transaktionsvolumen gehört aream zu den führenden Asset-Managern in diesem Markt, mit dem eigenen Anlagenbestand wird grüner Strom für rund 40 Millionen Euro pro Jahr umgesetzt. Seit 2008 produziert aream mehr als vier Milliarden kWh grünen Strom. Im Rahmen der Wachstumsstrategie sollen in den nächsten Jahren mehrere Solar- und Windparks realisiert oder erworben werden. Allein durch die eigene Projektentwicklung verfügt aream derzeit über eine lange Entwicklungs-Pipeline mit grossem Potenzial.



www.fixed-income.org

Foto: aream Group © Christine Brockwell