Vielschreiber bei WhatsApp: So findet man seinen beliebtesten Kontakt

Metas WhatsApp erlaubt es den Nutzern, selbst nachzusehen, wie viele Nachrichten und wie viele Dateien mit welchen Kontakten ausgetauscht wurden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auf diese Funktion zugreifen können.

So funktioniert‘s

Die Statistiken werden sowohl bei Android - als auch bei iOS -Geräten in der App des Messenger-Dienstes angezeigt. Ebenso ist der Pfad dorthin bei beiden Systemen identisch.

Im ersten Schritt öffnen Sie die App des WhatsApp-Messengers. Anschliessend gehen Sie in die Einstellungen und wählen den Punkt "Daten- und Speichernutzung". Weiter unten erscheint nun der Menüpunkt "Speichernutzung", den Sie anklicken müssen. Sollten Sie die Punkte der Reihe nach befolgt haben, erscheint nun in absteigender Reihenfolge eine Auflistung, die Ihnen anzeigt, mit welchen Kontakten und in welchen Gruppen-Chats Sie die speicherintensivsten Daten und Dateien austauschen.

Falls Sie wissen möchten, wie viele Nachrichten Sie mit einzelnen Kontakten ausgetauscht haben, müssen Sie diesen Kontakt auswählen. Daraufhin werden Ihnen sämtliche Detailinformationen hinsichtlich der Anzahl Ihrer ausgetauschten Nachrichten, Bilder, Videos oder Sprachnachrichten mit jenem Kontakt angezeigt.

Erster Platz geht nicht zwangsläufig an den beliebtesten Kontakt

Steht jedoch ein Kontakt oder ein WhatsApp-Gruppenchat ganz oben an erster Stelle, obwohl Sie kaum Nachrichten miteinander austauschen, liegt das an der Menge an versendeten Fotos und Videos. Die Datengrösse dieser Medien ist weitaus grösser als der einvernommene Speicherplatz von Textnachrichten. Möglicherweise steht der Kontakt, mit dem Sie die meisten Textnachrichten austauschen, erst an zweiter oder dritter Stelle.

Sollten Sie nun festgestellt haben, dass der Datenverkehr mit manchen Kontakten grösser ausfällt als Sie dachten und Sie den Speicherplatz Ihres Smartphones prinzipiell nicht allen Dateien aussetzen möchten, kann Ihnen auch hier Abhilfe geschaffen werden. In den Einstellungen der App lassen sich unter dem Menüpunkt "Daten- und Speichernutzung" Änderungen bezüglich automatischen Downloads von Medien vornehmen und der reduzierte Datenverbrauch einschalten.

Redaktion finanzen.ch