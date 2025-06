Handelskonflikt zwischen USA und China: Fokus auf gegenseitige Export- und Importbeschränkungen

Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking drehte sich in den vergangenen Wochen nicht mehr so sehr um Zölle, sondern vielmehr um die Beschränkungen von Produkten oder Materialien, die die andere Seite sehr dringend braucht. Die US-Seite wird bei den chinesischen Unterhändlern darauf drängen, die Exporte Seltener Erden wieder zu erhöhen. Pekings Vertreter wiederum werden die Rücknahme der Restriktionen für Flugzeugtriebwerke und eine Reihe anderer Technologien und Produkte fordern. Seit den Gesprächen im Mai hat das Vertrauen wieder nachgelassen. Jede Seite wirft der andern vor, die in Genf erreichten Vereinbarungen zu unterminieren. US-Präsident Donald Trump schlug vor den Verhandlungen dennoch einen optimistischen Ton an. Er sagte am Freitag, die Gespräche mit Peking seien "sehr weit fortgeschritten". Er hatte ein Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag als "sehr gut" beschrieben und gesagt, "es sollte keine Fragen mehr bezüglich der Komplexität von Seltene-Erde-Produkten geben". Das Weisse Haus machte keine Angaben dazu, was Xi über Seltene Erden sagte, und Peking hat die Trump-Regierung weiterhin gedrängt, ihre Handelsbeschränkungen gegenüber China aufzuheben. Als Geste des guten Willens teilte das chinesische Handelsministerium am Samstag mit, dass es eine Reihe von Exportlizenzen für Produkte im Zusammenhang mit Seltenen Erden genehmigt habe, und begründete dies mit der steigenden weltweiten Nachfrage, die von Branchen wie der Robotik und E-Autos angetrieben wird.

Dow Jones Newswires