Wieso 2025 das Leben vieler Anleger verändern wird

In den letzten Jahren hat der Kryptomarkt die grössten Marktbewegungen erlebt. Somit ist es auch nicht überraschend, dass die Zahl der Anleger, die lebensverändernde Renditen suchen, sich auf Bitcoin und Co. konzentrieren. Schliesslich bieten Kryptowährungen die Chance, dass ein exponentielles Wachstum entsteht – das ist bei traditionellen Anlageklassen eher selten bis gar nicht der Fall. Aber diese hohen Renditen sind nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite finden sich erhebliche Risiken. Nur dann, wenn man sich von Anfang an bewusst ist, welche Gefahren existieren, sollte man in den Kryptomarkt investieren.

Aber ist es überhaupt noch ratsam, jetzt einzusteigen? Einer der führenden Krypto-Experten ist überzeugt, dass es sich noch immer lohnt. Und wer bereits investiert hat, für den könnte das Jahr 2025 auch lebensverändernd werden.

Mit dem Start der Altcoins-Saison könnten einige Anleger richtig hohe Gewinne verbuchen

Er ist einer der bekanntesten Krypto-Analysten, der schon mehrmals Prognosen abgegeben hat, die auf den ersten Blick unrealistisch wirkten, am Ende aber dann doch eingetroffen sind. Die Rede ist von Michael von de Poppe. Er will aktuell Parallelen zwischen der Stimmung gegenüber den Altcoins im Dezember 2020 sowie der aktuellen Lage erkennen.

Der Pessimismus war damals weit verbreitet; der Grossteil der Anleger war überzeugt, die Altcoin-Rallye sei vorbei, bevor sie gestartet ist. Auch heute ist man eher enttäuscht. Vor allem von Ethereum. Doch im kommenden Jahr könnte es zur Trendumkehr kommen und die langersehnte Altcoin-Rallye starten. So war es letztlich auch dann 2021.

Die negative Stimmung, die viele Altcoins umgibt, könnte tatsächlich den Wendepunkt markieren. Michael von de Poppe interpretiert die aktuelle Unsicherheit sowie den Vertrauensverlust als eine typische Phase, die immer wieder während Krypto-Zyklen auftauchen kann und gleichzeitig auch eine Chance für Anleger ist, die langfristig orientiert sind.

Der Experte ist überzeugt, im Jahr 2025 könnten ähnliche transformative Auswirkungen wie im Jahr 2021 stattfinden. Das deshalb, weil es die zyklische Natur der Kryptomärkte gibt, in denen die Phasen des Pessimismus oft durch Phasen abgelöst werden, die massive Wachstum mit sich bringen. Dabei startet der typische Zyklus oft mit dem Bitcoin. So beginnt sich nach dem Halving die Zahl der neu ausgegebenen Coins zu verknappen, sodass die steigende Nachfrage dazu beiträgt, dass der Preis der Kryptowährung steigt. Diese Phase zieht einerseits private, aber auch institutionelle Investoren an, sodass es automatisch zur Erhöhung des Marktvolumens kommt. Konsolidiert sich dann der Preis des Bitcoin, beginnt sich der Fokus auf Ethereum zu verlagern. Die Kryptowährung profitiert von Netzwerkeffekten und hat immer wieder nach Anstiegen des Bitcoin Preissteigerungen erlebt. In der letzten Phase sind es dann die Altcoins, die eine Preissteigerung erleben.

Ethereum hat bislang immer im ersten Quartal nach dem Bitcoin Halving stark zugelegt. Das heisst, in den nächsten Wochen könnte der Preis stark steigen. Hat sich dann Ethereum stabilisiert, könnte nicht nur ein neues Allzeithoch entstehen, sondern auch die Altcoin-Rallye beginnen. Hier werden dann jene Anleger belohnt, die besonders mutig sind – denn die Altcoin-Rallye könnte durchaus lebensverändernde Renditen mit sich bringen.

Auch Projekte im Presale könnten 2025 durchstarten

Ein Projekt, das immer stärker in den Mittelpunkt rückt, ist Flockerz. Mit dem innovativen Ansatz ist es Flockerz bereits gelungen, im Bereich der Meme Coins in den Mittelpunkt zu rücken. Seit dem Start des ICOs sind rund 8 Millionen US Dollar in das Projekt geflossen – und da der Presale erst Ende Januar beendet wird, könnte die Investitionssumme noch stark steigen.

Das Vote to Earn-Konzept und die hohen Staking Renditen sind zwei Punkte, die Flockerz zu einem aussergewöhnlichen Projekt werden lassen. Schliesslich kann hier die Community selbst mitbestimmen, wie es mit Flockerz weitergeht und bekommt dafür FLOCK, das ist der Token der Plattform, gutgeschrieben.

Vergleicht man das Projekt Flockerz mit anderen Meme Coins, dann erkennt man klare Unterschiede. So haben klassische Meme Coins zentralisierte Strukturen und wenige Sicherheitsmassnahmen. Bei Flockerz dreht sich jedoch alles um die Dezentralität bzw. auch darum, Vertrauen zu schaffen. Die konsequente Einbindung der Nutzer sowie die transparente Governance sind zwei Punkte, die dafür verantwortlich sind, warum sich das Projekt dermassen im Höhenflug befindet.

Zu beachten ist, dass der FLOCK Token noch auf keiner Kryptobörse zu finden ist. Das heisst, wer FLOCK kaufen will, braucht Ethereum, Tether oder Binance Coin, damit der Kauf abgeschlossen werden kann. Einfach die Wallet über die offizielle Webseite von Flockerz verbinden und die Summe an Token eingeben, die man kaufen möchte.

Nach Ende des Presales und dem Launch auf einer Kryptobörse wird der Preis wohl nach oben gehen. Damit hier kein Ausverkauf stattfindet, bietet Flockerz eine sehr hohe Staking Rendite an, die aber erst nach zwei Jahren ausbezahlt wird.

Die Plattform Flockerz

