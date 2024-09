Wer plant, in Bitcoin zu investieren: Jetzt zuschlagen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin liegt deutlich über 50.000 US Dollar und ein Absturz ist, so die Analysten, nicht in Sicht. Im Gegenteil. Es wird sogar die Meinung vertreten, wer plant, Geld in die Kryptowährung zu stecken, sollte nicht zögern und jetzt investieren. Doch ist es sinnvoll, bei einem so hohen Preis einzusteigen? Tatsächlich gibt es einige Prognosen, die davon handeln, dass der aktuelle Preis, verglichen mit dem Preis nach den nächsten Bullenruns, relativ niedrig ist.

Stock to Flow-Modell zeigt eine klare Unterbewertung an

Tausende Analysten beschäftigen sich Tag für Tag mit dem Bitcoin. Das deshalb, weil diese Kryptowährung nicht nur faszinierend ist, sondern auch eine Art Stimmungsbarometer ist. Letztlich dominiert der Bitcoin den Markt.

Doch nicht immer sind sich die Analysten einig, wie es weitergeht. So gibt es Pessimisten und Optimisten, die einerseits schwere Rückschläge erwarten, andererseits aber auch unerwartete Bullenruns, die für neue Allzeithochs sorgen sollen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Analysten, die Prognosen veröffentlicht haben, die nie eingetroffen sind (und wohl auch nicht mehr eintreffen werden). Jedoch gibt es auch Experten, die mehrfach richtig lagen. So etwa Crypto Rover.

Von Crypto Rover wurde ein Stock to Flow-Modell präsentiert, das ganz klar zeigt, dass es demnächst steil nach oben gehen könnte. Das Stock to Flow-Modell hat den Wert der Kryptowährung Bitcoin aus der aktuellen Menge an Coins errechnet sowie der Menge der Bitcoins, die neu gemint werden. Dieser Indikator verrät, dass der Bitcoin aktuell extrem unterbewertet ist – und eine Unterbewertung heisst, es liegt ein Kaufsignal vor. Vor allem, weil es wohl nur eine Frage der Zeit sein wird, bis der Preis nach oben geht. Denn ist ein Asset unterbewertet, dann wird es gekauft und durch die steigende Nachfrage steigt automatisch wieder der Preis.

Folgt demnächst der Ausbruch aus der seitwärts laufenden Korrektur?

Seit Monaten befindet sich der Bitcoin auch in einer seitwärts laufenden Korrektur. Das heisst, die Annahme, die Kryptowährung sei tatsächlich unterbewertet, mag auch nachvollziehbar sein. Zudem ist das Ergebnis des Stock to Flow-Modells nicht der einzige Indikator, der zeigt, dass es aktuell ein Kaufsignal gibt.

Handelt es sich beim Stock to Flow-Modell um ein Instrument der fundamentalen Analyse, so gibt es mit dem MACD ein Instrument aus der technischen Analyse, das ebenfalls ein Kaufsignal zeigt. Die relevante Signallinie wurde bereits überschritten, sodass wohl der Kurs des Bitcoin demnächst nach oben klettern wird.

Auch wenn der September nicht dafür bekannt ist, dass die Preise am Kryptomarkt steigen, so könnte es dennoch passieren. Viele Experten gehen aber davon aus, dass die richtigen Höhenflüge mit Oktober einsetzen und länger anhalten werden.

Crypto All Stars: Ein neuer Stern am Kryptohimmel?

Wer plant, abseits des Bitcoin zu investieren, sollte sich auch neue Projekte ansehen, die zum Teil sehr vielversprechend sind. Ein solches Projekt nennt sich Crypto All Stars. Das Projekt arbeitet mit einem eigenen Coin – das ist der $STARS Token. Die Besonderheit? Das Projekt könnte durchaus in der Lage sein, den Meme Coin Markt nachhaltig zu verändern. Somit kann auch Crypto All Stars empfohlen werden, da nachhaltige Veränderungen durchaus bedeuten, dass der Preis der Kryptowährung steigen könnte.

Besonders interessant ist Crypto All Stars deshalb, weil es hier ein Meme Vault-Ökosystem gibt mit einem ersten Staking-Vertrag. Den Anlegern wird hier der Umstand möglich gemacht, dass verschiedene Coins in einem einzigen Pool gestaked werden können. Das heisst, $PEPE, $DOGE oder $BONK können gemeinsam gestaked werden. Je höher die Anzahl der zu stakenden Token, desto höher fallen dann am Ende die auszuzahlenden Prämien aus.

Derzeit befindet sich Crypto All Stars im ICO – und zeigt, dass das Potential enorm ist, weil hier zum Teil unglaubliche Erfolge eingefahren werden. Die Nachfrage ist so hoch, dass innerhalb kürzester Zeit mehr als 1,2 Millionen US Dollar eingesammelt werden konnten. Des Weiteren hat sich eine Community gefunden, die von dem Projekt überzeugt ist: Rund 14.000 Anleger haben bereits investiert und wollen dafür sorgen, dass es a) noch mehr Anleger werden und b) der Siegeszug des Projekts fortgesetzt wird.

Thema Sicherheit: Es gab zudem schon zwei unabhängige Prüfstellen, die die Sicherheit von Crypto All Stars überprüft habe, sodass man sich als Anleger auch sicher fühlen kann. SolidProof und Coinsult haben festgestellt, dass Crypto All Stars ein seriöses Projekt ist.

