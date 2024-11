US Wahl ist geschlagen: Das sagt Coinbase CEO Brian Armstrong

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Letztlich war es auch das politische Momentum, wieso der Bitcoin innerhalb weniger Stunden zweimal einen neuen Rekord aufstellen konnte: Während der US Wahlnacht stieg er auf über 75.000 US Dollar, wenige Stunden später, nachdem klar war, Donald Trump würde der 47. US Präsident werden, stieg der Bitcoin sogar auf über 76.000 US Dollar. Vor allem waren es die vielen Versprechen im Wahlkampf, die die Anleger optimistisch stimmen. Geht es jetzt endlich Richtung 100.000 US Dollar und darüber hinaus? Brian Armstrong, CEO von Coinbase, hat sich nach der US Wahl geäussert.

Für Kryptowährungen könnte es besser nicht laufen

Der CEO von Coinbase ist überzeugt, dass das Ergebnis der US Wahl durchaus positiv für die Krypto-Industrie ist. Denn Donald Trump hat mehrfach betont, der „Bitcoin Präsident“ zu werden und hat auch in seinem Team viele krypto-freundliche Kandidaten aufgestellt gehabt. Zudem gehört mit Elon Musk einer der prominentesten Krypto-Fans zu seinem näheren Umfeld. Zudem ist Brian Armstrong überzeugt, dass das Ende der Anti-Krypto-Politik eingeläutet wurde. Gary Gensler, SEC Vorsitzender und bekennender Krypto-Gegner, sowie auch Senatorin Elizabeth Warren, ebenfalls krypto-kritisch, werden wohl mit Blick auf die neue Trump-Regierung nichts mehr mitzureden zu haben. Die Krypto-Community wird das freuen.

Zudem ist Brian Armstrong überzeugt, das Ziel der Krypto-Industrie sei die wirtschaftliche Freiheit sowie der Schutz innovativer Technologien – ganz egal, wer an der politischen Macht sei. So gibt es etwa die Bewegung „StandWithCrypto“, die parteiübergreifend jene Kandidaten unterstützt hat, die sich Pro-Krypto ausgesprochen haben.

Des Weiteren unterstrich der Coinbase CEO, die Krypto-Branche würde ein langfristiges Ziel verfolgen und darauf hinarbeiten, dass es eine sinnvolle sowie kundenfreundliche Regierung gibt, um auch die Innovationskraft der USA zu bewahren. Eine Vision, die nur gefördert werden kann, wenn es Coinbase gelingt, mehr Investitionen in die politischen Initiativen sowie auch internationale Expansionen zu tätigen. Und dafür sei es notwendig, dass die Regierung für Kryptowährungen ist – es bräuchte eben eine Pro-Krypto-Regulierung und keine Politiker, die hier auf die Bremse steigen.

Donald Trump: SEC Chef kündigen, Bitcoin Reserven schaffen, krypto-freundliche Regierung installieren

Was plant Donald Trump? Während der Legislaturperiode geht es darum, dass die USA eine strategische Bitcoin Reserve aufbauen soll. Man will hier über die Jahre 5 Prozent der Gesamtmenge kaufen, um so auch den US Dollar absichern zu können. Des Weiteren hat Donald Trump auch erwähnt, mit der richtigen Investition könnte so das Land schuldenfrei werden. Des Weiteren werde geplant, die Kryptowährungen, die in Strafverfahren beschlagnahmt wurden, ebenfalls in dauerhafte Reservebestände umzuschichten. Diese Idee wird unter anderem auch von Senatorin Cynthia Lummis unterstützt, die angeblich schon damit begonnen hat, einen entsprechenden Gesetzestext vorzubereiten.

Des Weiteren versprach Trump, es würde während seiner Amtszeit eine krypto-freundliche Regierung und daher eine krypto-freundliche Regulierung geben. Nicht nur, dass er am ersten Tag der Präsidentschaft den SEC-Chef Gary Gensler feuern will, der „Regulierung durch Durchsetzung“ predigte, soll ein präsidiales Beratungskomitee geschaffen werden. Dabei geht es darum, dass in 100 Tagen branchenorientierte Regeln aufgestellt werden sollen. Wer hier die Leitung übernehmen soll? Folgt man den aktuellen Gerüchten, dann wird das von Elon Musk übernehmen.

Flockerz Homepage aufrufen

Meme Coin Flockerz: Das nächste grosse Ding am Kryptomarkt?

FLOCK, die Kryptowährung der Plattform Flockerz, hat mit seinem innovativen Ansatz im Vorverkauf einen Wert von über 1,3 Millionen US Dollar erzielt. Hier geht es um die Kombination aus Meme Kultur mit einem Vote to Earn-Ansatz. Den Anlegern wird hier eine brandneue und einzigartige Plattform geboten, die sich ganz klar von den bisherigen Meme Coins unterscheidet. Konzentrieren sich viele Projekte in diesem Bereich auf ultraschnelle Gewinne und setzen auf zentralisierte Entscheiden, so wird bei Flockerz der dezentrale Ansatz verfolgt. Dabei steht FlockTopia im Mittelpunkt. Diese dezentrale Plattform macht es Haltern von FLOCK möglich, dass sie an Abstimmungen teilnehmen können. Somit nehmen sie direkten Einfluss auf das weitere Geschehen.

Die krypto-freundliche Stimmung spielt natürlich auch Flockerz in die Karten. Natürlich kann der Token, nachdem der Presale beendet wurde, stark im Wert steigen – man geht davon aus, dass sich der Preis vervielfachen wird.

Hier gelangt man zum Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.