Trumps Meme-Coin untter die Lupe genommen: Wenige Gewinner machen sagenhaften Profit

Donald Trump hat sich schon während seines Wahlkampfes als pro-Krypto präsentiert. Am 17. Januar, nur wenige Tage vor seiner zweiten Amtseinführung, gab er mit $TRUMP sogar einen eigenen Memecoin heraus. In der Krypto-Industrie sorgte dies zunächst für Begeisterung, wurde dieser Schritt doch als Unterstützung für die Branche gewertet.

Doch inzwischen ist die Euphorie verflogen, denn $TRUMP macht vor allem durch sehr starke Kursschwankungen von sich reden, weshalb mehrere Experten ihn für ein reines "Pump-and-Dump"-Schema halten, das die Krypto-Branche weiter in Verruf bringt. Zudem untersuchen die Aufsichtsbehörden inzwischen offiziell, ob $TRUMP - und ein damit verbundenes Kryptounternehmen namens World Liberty Financial, das 75 Prozent der Einnahmen an die Familie Trump sendet - einen direkten Interessenkonflikt für den US-Präsidenten darstellen.

Starke Kursausschläge

An den Start war $TRUMP bei etwa 6,24 US-Dollar pro Token gegangen und schoss innerhalb von nur wenigen Tagen auf ein Rekordhoch bei 75,35 US-Dollar nach oben. Ermutigt durch diesen Erfolg folgte am 19. Januar 2025 die Einführung von $MELANIA, einem von Melania Trump initiierten Meme-Coin, was jedoch zu Turbulenzen bei beiden Coins führte.

Im April erlebte $TRUMP erneut eine beeindruckende Rally. Auslöser war eine Werbeaktion Donald Trumps. So wurde angekündigt, dass die grössten Inhaber der Münze zu einem privaten Galadinner mit dem US-Präsidenten eingeladen würden. Doch trotz dieses Kurssprungs blieb der Memecoin weit entfernt von seinen Höchstständen kurz nach seiner Einführung im Januar.

Wenige Extrem-Gewinner

Wie "CNBC" jüngst unter Berufung auf Daten der Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, haben von den rund zwei Millionen Wallets die bislang den Token gekauft haben, etwa 764'000 Wallets mit dieser Investition Geld verloren. Glücklicherweise kam die On-Chain-Analyse der Firma zu dem Ergebnis, dass die meisten Wallets, die Verluste erlitten, nur kleinere Mengen des Tokens hielten.

Auf der anderen Seite gibt es einige sehr Glückliche: So hätten 58 Wallets jeweils mehr als 10 Millionen US-Dollar mit $TRUMP verdient - insgesamt erzielten diese einen Gewinn in Höhe von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar.

Es dürfte interessant sein zu beobachten, wie sich der Kryptomarkt unter Trumps Einfluss weiter entwickeln wird. Seine umstrittene Memecoin-Aktionen jedenfalls werfen einen dunklen Schatten auf das Ansehen der Krypto-Welt.

