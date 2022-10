Trotz Abflüssen bei Krypto-Fonds: CoinShares sieht Krypto-Bären auf dem Rückzug

• Zwischenzeitliche Abflüsse bei Krypto-Fonds können positiv gewertet werden• Zuletzt wieder Zuflüsse bei Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte• CoinShares sieht neutrale Nettostimmung unter den Anlegern

Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichnen Anfang Oktober Abflüsse

Wie James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, am 10. Oktober im unternehmenseigenen Blog schrieb, verzeichneten Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte in der Vorwoche seines Berichts Netto-Abflüsse in Höhe von insgesamt fünf Millionen US-Dollar. In Hinblick auf die einzelnen Länder verzeichnete Deutschland mit insgesamt 2,9 Millionen US-Dollar die meisten Zuflüsse, während Schweden und Kanada Verluste in Höhe von 6,4 Millionen bzw. 4,4 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Bitcoin verzeichnete Zuflüsse in Höhe von insgesamt rund zwölf Millionen US-Dollar, während Ethereum Abflüsse in Höhe von insgesamt 2,2 Millionen US-Dollar hinnehmen musste, was laut Butterfill die anhaltende Zurückhaltung der Anleger nach dem Merge im September unterstreiche. Derweil sei bei den Altcoins nur sehr wenig Aktivität zu beobachten gewesen.

Dennoch positives Signal für den Kryptomarkt

Der Grossteil der Abflüsse bei den Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte stammte, wie Butterfill schrieb, jedoch aus Short-Bitcoin-Anlageprodukten, was darauf hindeutete, dass die Stimmung weiter positiv sei. Short-Bitcoin-Anlageprodukte verzeichneten in besagter Woche Abflüsse in Höhe von rund 15 Millionen US-Dollar, was zehn Prozent des gesamten verwalteten Vermögens (AuM) und eine Verdoppelung zu vorangegangenen Wochen darstellte. Dies deute laut Butterfill darauf hin, dass sich die rückläufige Stimmung auflöse.

In der Folgewoche wieder Zuflüsse

Über die Folgewoche schrieb James Butterfill in seinem "Digital Asset Fund Flows Weekly Report" dann von Zuflüssen bei Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte in Höhe von insgesamt rund 12 Millionen US-Dollar. Das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) belief sich damit auf 25 Milliarden US-Dollar und befand sich so knapp über seinem jüngsten Tiefststand von 24 Milliarden US-Dollar. Butterfill erklärte, dass die Apathie der Anleger anhalte, wobei die Zu- oder Abflüsse der vorangegangenen fünf Wochen weniger als 0,05 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens ausmachten, verglichen mit dem Jahresdurchschnitt von 0,16 Prozent.

Regional haben in diesem Zeitraum die USA laut Butterfill die grössten Zuflüsse in Höhe von insgesamt rund 20 Millionen US-Dollar verzeichnet, während Schweden und die Schweiz Abflüsse in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen US-Dollar bzw. 4,5 Millionen US-Dollar verbuchten.

Derzeit neutrale Nettostimmung unter den Anlegern

Wirft man einen Blick auf die einzelnen Kryptowährungen, so hat Bitcoin Zuflüsse in Höhe von insgesamt 8,8 Millionen US-Dollar verzeichnet. Obwohl dies kein besonders grosser Zuwachs gewesen sei, habe dies Butterfill zufolge die fünfte Woche in Folge mit Zuflüssen dargestellt. Derweil verzeichneten in dieser Woche auch Short-Bitcoin-Anlageprodukte im Gegensatz zur Vorwoche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 6,7 Millionen US-Dollar. Dies deute laut Butterfill derzeit auf eine neutrale Nettostimmung unter den Anlegern hin.

Bei Ethereum gab es im gleichen Zeitraum dagegen kleinere Abflüsse in Höhe von insgesamt 3,9 Millionen US-Dollar. Altcoins verzeichneten noch weniger Aktivität, mit Abflüssen von Avalanche in Höhe von insgesamt 0,6 Millionen US-Dollar und Zuflüssen in Multi-Asset und Binance in Höhe von insgesamt 0,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,3 Millionen US-Dollar.

