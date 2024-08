Steigt Bitcoin auf eine Million US-Dollar bis 2025?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem kürzlichen Interview mit Forbes gab Himanshu Maradiya, Gründer und Vorsitzender des CIFDAQ Blockchain-Ökosystems, eine extrem bullishe Bitcoin Prognose für das Jahr 2025 ab. Laut ihm könnte Bitcoin bis 2025 möglicherweise 1.000.000 USD erreichen. Laut Maradiya seien dafür vor allem die Genehmigung der Bitcoin ETFs sowie global zunehmende Ängste vor Abwertungen der Fiatwährungen verantwortlich.

Bitcoin Prognose in volatiler Phase

Die bullishe Prognose von Himanshu Maradiya gibt er zu einem Zeitpunkt ab, in der Bitcoin eine enorm volatile Phase durchmachen musste. Innerhalb von sieben Tagen fiel der Bitcoin-Kurs am 29. Juli von 70.000 US-Dollar auf 49.600 US-Dollar am 05. August. Zwischenzeitlich konnte sich Bitcoin um 26 Prozent von seinem Tief am 05. August erholen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der Bitcoin-Kurs bei 59.139 USD.

Wie realistisch ist die Bitcoin-Prognose von 1.000.000 USD nun im kommenden Jahr? Maradiya äusserte sich zu der Frage wie folgt:

“Eine Prognose von 1.000.000 USD für Bitcoin mag übermässig optimistisch erscheinen, aber das zunehmende institutionelle Interesse und die regulatorische Unterstützung für Kryptowährungen machen dieses Szenario plausibel.”

Laut dem CEO der Krypto-Börse BitMEX sei ein Kurs von 1 Mio. USD in diesem Zyklus durchaus realistisch. Die Veränderung des globalen Finanzsystems sei unaufhaltbar. Damit ein Kurs in Höhe von einer Million tatsächlich erreicht werden kann, darf die US-Wirtschaft jedoch definitiv in keine grössere Rezession rutschen. Ausserdem ist es wichtig, dass sich die globale Liquidität wieder deutlich erhöht und der Yen-Carry-Trade keine weiteren Liquidationswellen auslöst.

Weitere Bitcoin-Prognosen für das Jahr 2025

Der technische Analyst Aurelien Ohayon, welcher vor allem auf X sehr bekannt ist, rechnet mit einem Bitcoin-Kurs von 100.000 USD zu Beginn des Jahres 2025. Bis zum Jahresende sei sogar ein Kursziel von 500.000 USD realistisch. Von der Millionen-Prognose von Maradiya ist dies jedoch noch weit entfernt. Ohayon stützt sich bei seiner Prognose vor allem die Auswirkungen des Bitcoin-Halvings und der Bitcoin-ETFs.

Charles Edwards, Gründer von Capriole Investments, einem führenden Hedgefonds für Bitcoin und andere digitale Assets, geht von einem Bitcoin-Preis um die 280.000 USD im Jahr 2025 aus. Auch hier ist die Aussicht auf das kommende Jahr somit positiv, allerdings ebenfalls deutlich niedriger als Kursziel von einer Million USD.

Auch Mike McGlone von Bloomberg Intelligence ist bullish gestimmt, hält einen siebenstelligen Bitcoin-Kurs im nächsten Jahr jedoch auch für zu hoch gegriffen. Laut ihm wird Bitcoin im Jahr 2025 die 100.000 USD Marke erreichen. Immerhin wäre dies noch ein Kursplus von etwa 69 Prozent.

Wer jedoch von höheren Gewinnen träumt, könnte von einem Investment in Bitcoin über die kommenden Monate enttäuscht werden. Ein Kursziel von einer Million USD bis nächstes Jahr ist laut den wenigsten Experten realitätsnah. Um am Krypto-Markt deutlich höhere Renditen erzielen zu können, müssen Investoren höhere Risiken eingehen, als dies bei einem Investment in Bitcoin der Fall wäre. Vor allem im Bereich der Memecoins konnten viele Investoren in diesem Jahr enorme Profite einfahren.

Ein Memecoin, welcher aktuell noch grösstenteils unentdeckt ist, ist Shiba Shootout. Die Kryptowährung lehnt an den Erfolg des Shiba Inu Memecoins an und hat eine Variante auf den Markt gebracht, welche sich im Wild-Western-Style präsentiert.

Auch Shiba Shootout von der Bitcoin-Entwicklung abhängig

Das Shiba Shootout-Entwicklerteam ist jedenfalls ambitioniert. Wichtige geplante Features wie “Campfire Stories” und “Token Governance Roundups” könnten dazu beitragen, die Nutzerbindung zu erhöhen und mehr Investoren anzuziehen. Darüber hinaus könnte das generelle Wachstum des Krypto-Marktes, insbesondere durch das Bitcoin-Halving, ebenfalls positive Auswirkungen auf den Preis von Shiba Shootout haben.

In der Vergangenheit hat der Memecoin-Markt stets von positiven Entwicklungen am Gesamtmarkt profitiert. Sollte der Bitcoin Kurs somit auf 100.000 Dollar ansteigen, könnten die besten Memecoins deutlich höhere Renditen erzielen.

Jetzt Shiba Shootout kaufen

