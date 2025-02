Solana: 10.000 US Dollar bis zum Jahr 2030?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana ist eine der Top Kryptowährung laut Marktkapitalisierung – hier schwankend zwischen Platz 5 und 6. Sie steht für schnelle Transaktionen sowie geringe Gebühren. Anfang des Jahres hat Solana ein neues Allzeithoch aufgestellt: 293 US Dollar. Die 300 US Dollar-Marke wurde abermals nicht übersprungen. Könnte das 2025 der Fall sein? Wie entwickelt sich Solana bis 2030?

Der Kryptomarkt ist volatil, sodass es keine Garantie gibt, dass sich der Preis, wie er prognostiziert wird, tatsächlich so entwickelt. Mit Blick auf die aktuelle Situation und die möglichen Entwicklungen ist es aber denkbar, dass es so kommt.

Was bisher geschah: So entwickelte sich der Solana Preis

Die Idee von Solana wurde im Jahr 2017 geboren, jedoch kam die Kryptowährung erst 2020 auf den Markt. Nach einem halben Jahr konnte die Kryptowährung erstmals die 1 US Dollar-Hürde überspringen. Ende des Jahres 2020 stieg der Preis zum ersten Mal auf über 3 US Dollar. Danach folgte die erste Korrektur.

Gegen Jahresende 2021 ging es dann nicht nur erstmals über die 100 US Dollar-Hürde, sondern auch zugleich über 200 US Dollar – bei 259 US Dollar endete jedoch der Bullenrun und es folgte die Korrektur. Nach dem Jahreswechsel lag Solana bei 150 US Dollar. Im Juni 2023 lag der Preis bei rund 14 US Dollar. Jedoch folgte dann die Rallye und der Preis stieg von 19 US Dollar (Anfang September 2023) auf über 200 US Dollar (März 2024).

2025: Solana wird die 300 US Dollar-Hürde meistern

Bei Solana handelt es sich um eine der leistungsstärksten Blockchains: 200 Knoten und die Möglichkeit, dass pro Sekunde mehr als 50.000 Transaktionen durchgeführt werden, spricht ganz klar für Solana. Das erklärt letztlich auch, wieso das Interesse ungebrochen ist und Solana zu den Top Kryptowährungen gehört.

Wie geht es im Jahr 2025 weiter, das für Solana hervorragend begonnen hat. Denn am 19. Januar 2025 kletterte der Preis auf 293 US Dollar – Allzeithoch. Die Korrektur, die vom 2. auf den 3. Februar 2025 stattfand, liess Solana in Richtung 190 US Dollar abrutschen. Aktuell liegt man wieder bei 200 US Dollar.

Sieht man sich die aktuellen Prognosen an, wird Solana im Jahr 2025 nicht nur die 300 US Dollar-Hürde überspringen, sondern in Richtung 1.000 US Dollar-Grenze marschieren. Einige Experten sind sich sicher, dass der maximale Preis sogar bei über 6.000 US Dollar sein kann.

Wohin steigt der Preis bis zum Jahr 2030?

Wenn man den für den Kryptomarkt nicht ganz uninteressanten 4 Jahres-Zyklus des Bitcoin berücksichtigt, könnte es im Jahr 2026 wohl eine Korrektur geben. Klettert Solana in Richtung der prognostizierten 6.000 US Dollar, könnte es 2026 dann in weiterer Folge in Richtung 7.500 US Dollar gehen – dieser Preis wird laut aktuellen Prognosen auch für das Jahr 2027 erwartet. Dabei handelt es sich jedoch um den Maximalpreis. 2028 könnte Solana über 8.000 US Dollar ansteigen und im Jahr 2029 die 10.000 US Dollar-Hürde überspringen. Mit Blick auf den 4-Jahres-Zyklus könnte es dann im Jahr 2030 wieder in die andere Richtung gehen – Solana könnte hier knapp unter der 10.000 US Dollar-Grenze liegen.

Wichtig ist, sich aber auch mit dem minimalen Preis zu befassen. Wo liegt dann Solana im Jahr 2025? Laut den Experten bei 600 US Dollar – das ist, verglichen mit dem aktuellen Preis, eine Verdreifachung. Für 2026 wir dein Preis von 800 US Dollar prognostiziert. Im Jahr darauf könnte der Preis nachgeben: 770 US Dollar. 2028 würde dann ein Anstieg auf 990 US Dollar möglich sein, bevor Solana dann auch bei Blick auf den Mindestpreis durch die Decke geht: 2029 wird ein Mindestpreis von 4.400 US Dollar prognostiziert, 2030 von 6.500 US Dollar.

Prognosen sind vielversprechend – nicht nur für Solana

Am Ende kann man natürlich nicht genau sagen, ob Solana im Jahr 2030 6.300 US Dollar, 6.500 US Dollar oder 8.950 US Dollar kosten wird – aber der Preis wird, vor allem mit Blick auf den heutigen Preis, höher sein. Das liegt auch daran, weil der gesamte Kryptomarkt über die kommenden Jahre an Stärke zulegen wird und daher auch der Preis von Solana steigen kann.

Aber nicht nur die Prognose für Solana ist vielversprechend: Mit Solaxy gibt es ein Projekt im Presale, das ebenfalls Potenzial hat und sogar in Verbindung mit Solana steht.

Hier geht es zur Homepage von Solaxy

Die erste Layer 2-Lösung für Solana: Solaxy ist heiss begehrt

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Layer 2-Technologie für Solana. Mit Rollup-Mechansimen sollen in weiterer Folge die bisherigen Leistungsgrenzen überwunden werden. Denn in Zeiten der intensiven Nutzung kommt es natürlich immer wieder zu Verzögerungen, zudem kämpft Solana auch stets mit Netzwerküberlastungen. Dadurch kommt es zu einer Einschränkung der Performance dezentraler Anwendungen. Da zahlreiche Transaktionen gebündelt werden, kann so eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht werden. Das System wird einerseits stabiler und andererseits sinken die Gebühren.

Im Mittelpunkt steht der Token SOLX. SOLX ist das Verbindungselement zwischen Solana und Ethereum. Die Multi Chain-Integration sorgt für noch nie dagewesene Möglichkeiten, da hier innovative Finanzlösungen sowie Liquidität kombiniert werden. Das bedeutet, das Team hinter Solaxy verfolgt den Plan, dass die Vorteile von Ethereum auch zugleich mit den Vorteilen von Solana verknüpft werden können. Wer plant, Geld zu investieren, der muss die Homepage von Solaxy besuchen. Derzeit findet sich SOLX auf keiner offiziellen Kryptobörse. Anleger müssen die kompatible Wallet mit der Seite verbinden und den gewünschten Betrag angeben, um dann die gewünschte Menge an Token in die Wallet transferieren zu können.

Experten gehen davon aus, dass der Preis des Token nach oben geht, nachdem der Vorverkauf beendet wurde.

Hier geht es zum Presale von Solaxy

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.