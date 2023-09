Snaps kommen für die Ethereum-Wallet MetaMask - Das können Nutzer erwarten

• Consensys kündigt Snaps für sein MetaMask-Wallet an• Nutzer können zahlreiche Erweiterungen auswählen• Snaps wurden von Drittanbieter-Entwicklern erstellt

ConsenSys, einer der grössten Entwickler für die Ethereum-Blockchain und Schöpfer von MetaMask, will eigenen Angaben zufolge Snaps einführen, die es MetaMask-Nutzern ermöglichen, aus einer Vielzahl von App-ähnlichen oder Add-On-Anpassungen für ihre Browser-Erweiterung zu wählen. Sie können direkt in die Wallet installiert werden und sollen es ermöglichen, mit beliebigen Krypto-Ökosystemen - also auch ausserhalb der Ethereum-Blockchain - zu interagieren.

Einzigartiges Feature

Die Snaps wurden von Drittanbieter-Entwicklern erstellt. Derzeit würden über 150 Krypto-Entwickler aus der ganzen Welt daran arbeiten, die Snaps zu optimieren. Damit wird MetaMask zur ersten Community-entwickelten, universellen und interoperablen dezentralen digitalen Geldbörse.

Bisher konnten MetaMask-Nutzer lediglich Funktionen nutzen, die von MetaMask-Entwicklern entwickelt wurden, die bei ConsenSys angestellt sind, aber mit Snaps können sie nun aus einer breiteren Palette ausserhalb des MetaMask-Ökosystems wählen. Mit dem Launch können sie dabei aus 34 Snaps wählen, die jeweils verschiedene Funktionen bieten, wie beispielsweise klarere Transaktionsinformationen. Um diese Entwicklung zu beschleunigen, verlangt Consensys keine Gebühren für die Implementierung der Snaps in die MetaMask-Wallet.

"Der für mich wichtigste Teil der Snaps-Geschichte ist, dass wir jetzt ein System im Herzen unserer Wallet haben, das es uns ermöglicht, einen Schritt zurückzutreten und bescheiden die Gemeinschaft einzuladen, ihre eigenen Lösungen für die schwierigsten Probleme beizutragen. Ich habe einige grosse Ideen und Meinungen darüber, wie die Zukunft der Transaktionssicherheit aussehen könnte, aber das ist kein Grund dafür, dass es die einzige validierte Idee sein sollte. Wir helfen dabei, ein neues Paradigma des verteilten Rechnens einzuführen, und es gibt viele Fragen, die kreative Lösungen erfordern. Deshalb glaube ich immer noch, dass die Senkung der Hürden und Kosten für das Ausprobieren neuer Dinge ein wichtiger Beschleuniger sein kann, um gute Antworten auf diese schwierigen Probleme zu finden. Es geht nicht darum, die Technologie um ihrer selbst willen zu beschleunigen, sondern darum, den Prozess der Verbesserung unserer Arbeitsweise zu beschleunigen", erklärte Dan Finlay, Mitbegründer von MetaMask und Chief Ethos Officer bei ConsenSys.

"Wir entwickeln MetaMask Snaps als offene Plattform für Innovation, und wir verlangen von Entwicklern keine Gebühren für die Veröffentlichung von Snaps auf dieser Plattform. Wir glauben, dass uneingeschränkte Innovation ein Eckpfeiler eines dezentralen Systems ist - keine Gatekeeper. Innovation gedeiht im Rhythmus des Netzwerks, nicht nur innerhalb eines einzelnen Entwicklungsteams bei ConsenSys", ergänzt Christian Montoya, Produktleiter für das neue Feature namens "MetaMask Snaps".

