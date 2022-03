Schweizer Bitcoin-Startup Relai startet Equity-Crowdfunding-Kampagne, um Nutzern zu ermöglichen, Aktionäre zu werden

Das zwei Jahre alte Züricher Startup ermöglicht es Privatpersonen, Aktionäre zu werden und so an der Erfolgsgeschichte von Relai teilzuhaben. Bei einer Bewertung von 40 Mio. CHF haben die Teilnehmer/innen der Crowdfunding-Runde die Möglichkeit, in ein junges Bitcoin-Startup mit über 24.000 aktiven monatlichen Nutzer/innen zu investieren, das gut aufgestellt ist, um weiter zu wachsen.

Die Crowdfunding-Kampagne findet auf Crowdcube statt - einer führenden europäischen Online-Crowdfunding-Plattform mit über 1 Million registrierten Nutzern, die es Privatpersonen ermöglicht, in Startups zu investieren.

Investoren, die sich an der Crowdfunding-Kampagne beteiligen, erhalten Stammaktien mit einer Bewertung von 40 Millionen CHF. Das bedeutet, dass jemand, der 4.000 CHF investiert, 0,01 % des Unternehmens besitzen wird. 500 Investoren haben bereits ihr Interesse an der Crowdfunding-Kampagne angemeldet.

Das Relai-Crowdfunding wird in zwei Phasen stattfinden: eine private Runde mit Investoren, die ihr Interesse auf dieser Seite anmelden, und eine öffentliche Runde, die allen auf Crowdcube.com registrierten Personen offensteht.

Der Starttermin für beide Runden wird bald bekannt gegeben.

Julian Liniger, CEO und Gründer von Relai, sagte:

"Wir freuen uns sehr auf unsere bevorstehende Crowdfunding-Kampagne, da unsere Nutzerinnen und Nutzer zu Anteilseignern des Unternehmens werden können und so finanziell vom Erfolg von Relai profitieren."

Medienkontakt

Imo Bábics, CMO

imo@relai.app

Über Relai

Relai ist eine App, die sich zum Ziel gesetzt hat, Europas einfachste und schnellste Option zum Kaufen und Sparen von Bitcoin zu werden. Relai wurde in der Schweiz von Julian Liniger und Adem Bilican gegründet, nachdem sie Schwierigkeiten hatten, einen sicheren, problemlosen Ort für den Kauf von Bitcoins zu finden. Relai macht Bitcoin-Sparen und -Investitionen für jedermann zugänglich. Die Bitcoin-App wurde so konzipiert, dass sie einfach und intuitiv ist und es jedem in Europa ermöglicht, innerhalb von Minuten Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen, ohne dass eine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich ist. Relai ist unabhängig geprüft und hat über seine Plattform bereits mehr als 35 Millionen CHF in Bitcoins investiert. Damit bietet Relai den Verbrauchern die Möglichkeit, neue Wege des Sparens und Investierens zu erschliessen.