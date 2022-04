Robinhood-CEO: Unter diesen Voraussetzungen könnte Dogecoin zur Internetwährung werden

• Transaktionskosten weiter senken• Transaktionsgeschwindigkeit kann durch Blockgrösse gesteigert werden• "Musk Effekt" und "Kopf-und-Schultern-Muster"

Zuletzt hatte Robinhood für Aufmerksamkeit gesorgt als die Trading-Plattform neben Dogecoin und zahlreichen anderen Kryptowährungen auch Shiba Inu in sein Angebot aufgenommen hatte. Nun hat sich Vladimir Tenev auf Twitter positiv zum Dogecoin und dessen Mainstreamfähigkeit geäussert.

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.