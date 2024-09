Partnerschaft mit Schweizer Unternehmen Taurus: State Street will Krypto-Dienstleistungen erweitern

• Partnerschaft zwischen State Street und Taurus• Neuer Service soll Anleger unterstützen• Ähnliche Partnerschaften mit der Deutschen Bank

Wie Reuters berichtet, hat der US-Finanzdienstleister State Street eine Partnerschaft mit Taurus, einem Schweizer Unternehmen für Kryptowährungen, angekündigt. Ziel der Zusammenarbeit sei es, innovative Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte bereitzustellen, darunter die Umwandlung von physischen Vermögenswerten in handelbare Token. Dabei möchte State Street wohl der wachsenden Nachfrage institutioneller Anleger gerecht werden, die in solche digitalen Vermögenswerte investieren möchten. Denn: Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen über regulierte Produkte wie Futures und börsengehandelte Fonds, würden sich immer mehr Institutionen für diese Anlageklasse interessieren, um sich gegen Inflation abzusichern und ihre Portfolios zu diversifizieren, wie State Street gegenüber Reuters erklärt.

Neuer Service zur Tokenisierung von Vermögenswerten

Im Rahmen der Partnerschaft plane State Street, das bereits Verwaltungs- und Buchhaltungsdienste für Kryptofonds anbietet, die Krypto-Vermögenswerte seiner Kunden zu verwalten und ihnen bei der Erstellung tokenisierter Vermögenswerte, wie Fonds und anderer Wertpapiere, zur Seite zu stehen. Bei der Tokenisierung werden die Eigentumsrechte an traditionellen Vermögenswerten in digitale Token auf einer Blockchain umgewandelt. Dabei wird diese dezentralisierte Datenbank von allen Benutzern kontrolliert, was - so Befürworter - die Transparenz und Sicherheit erhöhe und den Handel erleichtere. Ein Beispiel für die Anwendung solcher Technologien stellt BlackRock dar, das einen tokenisierten Fonds auf der Ethereum-Blockchain anbietet. Dieser ermöglicht es Investoren, Renditen in US-Dollar zu erzielen. Laut Donna Milrod, Chief Product Officer bei State Street und Leiterin der Abteilung für digitale Vermögenslösungen, ziele der neue Service speziell auf Vermögensverwaltungskunden ab, die Unterstützung bei der Tokenisierung ihrer Gelder suchen: "Wir müssen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sowohl mit traditionellen Finanzen als auch mit (digitalen Vermögenswerten) parallel umzugehen", zitiert Reuters sie in diesem Zusammenhang.

Taurus hatte bereits eine ähnliche Partnerschaft mit der Deutschen Bank zur Verwahrung und Tokenisierung von Kryptowährungen geschlossen. Auch die Bank of New York Mellon hatte 2022 eine Plattform zur Verwahrung von Kryptowährungen gestartet.

