Neues Kapitel für Stablecoin USD Coin: Coinbase steigt bei Circle ein

• Coinbase steigt bei Circle ein• Gemeinsames Centre Consortium für den Stablecoin USD Coin wird aufgelöst• Neues Kapitel für USD Coin angestrebt

Coinbase und Circle wachsen enger zusammen. Wie die Kryptobörse kürzlich erklärte, habe das Unternehmen eine Beteiligung an dem Kryptofinanzdienstleister Circle erworben. Wir hoch das Investment genau ausfiel, wurde hingegen nicht bekannt gegeben. Coinbase und Circle könnten sich somit wirtschaftlich und strategisch noch besser abstimmen, um die Zukunft des Finanzsystem voranzubringen, hiess es dazu in einem Coinbase-Blogeintrag. Neben der Beteiligung von Coinbase an Circle gäbe es jedoch auch weiterhin eine gewerbliche Beziehung der beiden Unternehmen, heisst es in dem Blogeintrag.

Gleichzeitig streben die beiden Kryptounternehmen ein neues Kapitel für den an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin USD Coin an.

"Vor fünf Jahren haben wir uns zusammengetan, um den USD Coin zu lancieren mit der Idee, dass Stablecoins ein wichtiger Baustein bei der Erschaffung eines neuen Finanzsystems sein könnten", heisst es in dem Eintrag. Seither hätten Stablecoins es Nutzern auf der ganzen Welt ermöglicht, leichteren Zugang zu US-Dollar und anderen Währungen zu haben und gleichzeitig die Vorzüge von Kryptowährungen geniessen zu können. "Das Ziel von Stablecoins ist die Nutzbarkeit, die rund um die Uhr, sieben Tage die Woche gegeben ist, die breite Verfügbarkeit, Stabilität und die Hinterlegung von transparenten und sicheren Reserven im Verhältnis 1:1."

USD Coin vor neuem Kapitel

Nun wolle man die bestehende Partnerschaft erweitern. So werde das gemeinsam gemanagte Centre Consortium, welches bis dahin mit dem Betrieb des USD Coins beauftragt war, aufgelöst. Stattdessen übernimmt Circle die Kontrolle über die Ausgabe neuer Token sowie die Verwaltung der Kryptowährung allein. Begründet wird die Auflösung des Centre Consortiums mit der Tatsache, dass "mit wachsender regulatorischer Klarheit für Stablecoins in den USA und auf der Welt, eine separate Verwaltungseinheit wie das Centre nicht länger benötigt wird."

Nun da Circle die Verwaltung von USD Coin alleine übernehme, würden "Betrieb und Verwaltung gestrafft" und "die direkte Verantwortlichkeit von Circle als Ausgeber verbessert", heisst es weiter. Trotzdem generierten Coinbase und Circle weiterhin Einnahmen aus den Zinsen auf USD Coin-Reserven. Diese würden dann im Verhältnis zu der auf der jeweiligen Plattform gehaltenen Menge an USD Coin zu gleichen Teilen untereinander aufgeteilt. Gleichzeitig werde man gemeinsam von der breiteren Verteilung und Nutzung des Stablecoins profitieren.

Weiterhin gaben die beiden Unternehmen bekannt, den USD Coin auf sechs weiteren Blockchains lancieren zu wollen. Geplant sei dieser Schritt zwischen September und Oktober, sodass der Stablecoin dann insgesamt auf 15 Blockchains verfügbar wäre. Welche Blockchain dies jedoch genau sein werden, darüber wurde bisher noch nichts verlautet.

