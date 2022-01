Nach zuletzt schwacher Performance: Neues Rekordhoch für Cardano-Token ADA in 2022?

• ADA erreicht im September neues Allzeithoch - Kurs seither unter Druck• "ADA Whale" sieht Potenzial in Cardano• Analyst trotz zuletzt schwacher Performance bullish für ADA

Zwar stand der ADA-Kurs in den vergangenen Monaten - trotz einiger wichtiger Updates und erreichter Meilensteine - deutlich unter Druck, doch in dem Native Token des blockchainbasierten Projekts Cardano könnte noch einiges an Potenzial stecken.

Cardano erreicht wichtige Meilensteine

2020 ging Cardano, wie "Coin Update" berichtet, zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus über, nachdem die Dezentralisierung der Blockchain erreicht war. Darauf folgten drei grosse Hard Fork Combinator-Events, also Protokolländerungen, bei denen alle ihre Software auf die neueste Version aktualisieren müssen, um weiter am Netzwerk teilnehmen zu können. Die Upgrades "Allegra" und "Mary" haben neue Fähigkeiten für das Cardano-Mainnet gebracht. Mit der "Alonzo"-Hard-Fork, die Smart-Contract-Funktionen in die Blockchain einführte, seien diese laut "Coin Update" dann vervollständigt worden.

"ADA Whale" sieht Potenzial in Cardano-Token

Auf Twitter erklärte "ADA Whale" Ende Dezember vergangenen Jahres in mehreren Posts, warum der Kryptowährung ADA, die dem Cardano-Netzwerk zugrunde liegt, eine Rally bevorstehen könnte.

1/Ten Cardano predictions for 2022. They’re imo simultaneously conservative, achievable yet ambitious



In a year I will review how right or wrong I have been. Not expecting full accuracy but maybe 50-75%?



Note: no price talk, if the following happens, price will follow naturally - ADA whale (@cardano_whale) December 30, 2021

Als einen Grund nannte "ADA Whale" den potenziell bevorstehenden Anstieg der Anzahl von Transaktionen pro Tag und aktiven Adressen bei Cardano, die er zum Zeitpunkt seines Twitter-Posts auf 100'000 respektive 150'000 bezifferte. Der Investor glaubt, dass sich diese Zahlen mehr als verfünffachen könnten.

2/1-Volume. Avg transactions per day are 100k, active addresses 150k. Both will >5x. Daily tx peaked at 500k in Nov, go >3x



Cardano remains one of the most actively used networks. Scaling happens via different streams, first gradually to keep up w growth, exponentially in 2023 - ADA whale (@cardano_whale) December 30, 2021

Seiner Meinung nach bleibe Cardano eines der am aktivsten genutzten Netzwerke. "Die Skalierung erfolgt über verschiedene Ströme, zunächst schrittweise, um mit dem Wachstum Schritt zu halten und dann exponentiell im Jahr 2023", so ADA Whale in einem seiner Twitter-Beiträge. Das Community-Mitglied glaubt, dass es bis Ende 2022 mehr als 250 dezentrale Anwendungen (dApps), wie dezentrale Kryptowährungsbörsen, Kreditplattformen, Launchpads etc., geben könnte. Cardano DeFi starte zwar langsam, doch der Total Value Locked (TVL), der laut "Coin Update" als "eine High-Level-Bewertungsmetrik, um die Menge an Vermögenswerten zu bestimmen, die derzeit im DeFi-Raum als Ganzes eingesetzt werden" dient, liege zum Ende des Jahres bei mehr als 10 Milliarden Dollar, so "ADA Whale" in einem seiner Posts und fügte hinzu "Dapp-Store mit Zertifizierungsstufen geht live. Die Benutzerfreundlichkeit führt dazu, dass die Leute ihren Bankstack durch Cardano DeFi ersetzen. Digitale Identitätsprojekte florieren und verbinden DeFi mit der realen Welt. UTXO DeFi wird anders und besser sein."

9/8-DeFi. Cardano DeFi starts slowly but TVL >$10bn eoy



Dapp store with levels of certification goes live. Ease of use sees people replace banking stack with Cardano DeFi



Digital Identity projects thrive connecting DeFi w/ real world. UTXO DeFi will be different, and better - ADA whale (@cardano_whale) December 30, 2021

Ausserdem biete Cardano laut "ADA Whale" niedrige Gebühren, einen grünen Fussabdruck und werde zur Anlaufstelle für Projekte, wie World Mobile und Singularity, die Auswirkungen auf die reale Welt hätten. In den kommenden Jahren dürfte Cardano seine Partnerschaften, wie "Coin Update" berichtet, noch weiter verstärken, da es versuche, "den Menschen ein offenes, dezentrales und zugängliches Netzwerk zur Verfügung zu stellen, um eine Vielzahl von grundlegenden Dienstleistungen zu verwalten und zu unterstützen." In der Zwischenzeit entwickele das Netzwerk interoperable Fähigkeiten. "ADA Whale" erwähnt in einem Twitter-Beitrag Milkomeda, eine Second-Layer-Lösung mit EVM-Kompatibilität. Diese Art von Lösungen dürfte "Coin Update" zufolge dazu beitragen, mehr Nutzer und Entwickler an Bord zu holen.

Analyst bullish für ADA

Wie "Coincierge" berichtet, zeigt sich auch ein beliebter Analyst, trotz des wenig verheissungsvollen ADA-Kurs, weiter bullish für den Cardano-Token. Der Moderator des YouTube-Kanals Coin Bureau, Guy, widmete sich in einer Analyse Anfang Januar Cardano und erklärte, warum der ADA-Token trotz zuletzt schwacher Performance schon bald neue Höchststände erreichen könnte.

Anfang September erreichte der ADA-Kurs bei der Kryptobörse Kraken ein Allzeithoch bei rund 3,10 Dollar. Seit diesem Rekordhoch verlor der ADA-Coin jedoch deutlich an Wert und notierte zuletzt nur noch bei rund 1,38 Dollar (Stand: 19. Januar 2022). Damit bewegt er sich inzwischen rund 55 Prozent unterhalb seines Hochs vom 2. September. Cardanos Ankündigungen, Updates, Partnerschaften und Entwicklungen in den vergangenen Monaten konnten dem Kurs also nicht den erhofften Auftrieb verleihen.

Doch Guy zufolge sei dies kein Grund zur Sorge, da grosse institutionelle Investoren nach wie vor auf Cardano setzten. "Die gute Nachricht ist, dass es viele institutionelle Fonds gibt, die in ADA investiert sind, wie der Digital Large Cap Fund von Grayscale, und es sieht so aus, als hätten einige dieser Fonds in den letzten Monaten ADA akkumuliert", so der Coin Bureau-Moderator. Daneben dürften laut Guy in den nächsten Monaten viele weitere dezentrale Anwendungen auf Cardano starten und diese dürften seiner Meinung nach "wahrscheinlich die Nachfrage erzeugen, die ADA braucht, um sein bisheriges Allzeithoch zu überwinden."

Ausserdem würden die langfristigen technischen Daten des Coins auf einen Anstieg des ADA-Kurs in den kommenden Monaten auf bis zu vier Dollar hinweisen - vorausgesetzt es gelinge ADA, den Widerstand bei 1,70 Dollar zu durchbrechen. Sollte ADA jedoch an diesem Widerstand scheitern, könnte laut Guy eine Trendumkehr erfolgen, die ADA auf ein Kursniveau wie aus dem Jahr 2020 abstürzen lassen könnte. Das bezweifelt der Analyst jedoch, da Cardano viele Meilensteine bevorstünden, die ADA auch leicht neue Allzeithochs bescheren könnten.

