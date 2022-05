MicroStrategy-Chef: Bitcoin ist perfekt geeignet für die Altersvorsorge

• Fidelity Investments will Pensionsplan auf Bitcoin-Basis anbieten• MicroStrategy-CEO Michael Saylor begeistert• Saylor hält Bitcoin für besser als Aktien, Bonds und Co.

Fidelity Investments, der mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 2,7 Billionen US-Dollar grösste Pensionsplan-Anbieter in den USA, beabsichtigt ab der Jahresmitte 2022 Bitcoins als Anlageoption seiner 401(k)-Pläne anzubieten. Bei diesen 401(k)-Plänen handelt es sich um ein Modell der betrieblichen Altersvorsorge in den USA. Hierbei können Arbeitnehmer freiwillig einen Teil ihres monatlichen Verdienstes auf ein 401(k)-Konto bei einem privaten Investmentunternehmen einzahlen. Die Beiträge werden oftmals vom Arbeitgeber mitfinanziert und auch direkt von diesem abgeführt. Der Arbeitnehmer entscheidet dabei jedoch selbst, ob er etwa in Renten-, Aktien- oder Mischfonds investiert und trägt auch das Risiko für seine Entscheidung. Als erster Pensionsplan-Anbieter will Fidelity Investments nun also in den USA auch eine Anlage in Bitcoin ermöglichen.

"Bitcoin-König" ist begeistert

Michael Saylor, der Gründer und CEO von MicroStrategy, reagierte begeistert auf die entsprechende Ankündigung von Fidelity Investments. "Der Bitcoin ist digitales Eigentum und das macht ihn zu einem perfekten Asset für einen Pensionsplan", zitiert "Kitco" aus einem Interview, das Saylor dem US-Sender "CNBC" gab. "Es ist weniger riskant als Anleihen, als Aktien, als Gewerbeimmobilien, als Gold. Es ist quasi dafür gemacht", sagte der Bitcoin-Fan und ergänzte, Fidelity Investments werde ein "beträchtliches Vakuum" am Markt für Investmentprodukte füllen. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 80 Millionen Amerikaner derzeit digitale Assets besitzen oder sie schon einmal besessen haben.

Die MicroStrategy-Angestellten sollen anscheinend die Möglichkeit erhalten, in einen solchen Bitcoin-401(k)-Plan einzusparen. "Es ist eine technische Herausforderung, einen 401(k)-Plan anzubieten und Fidelity hat dies geschafft. Wir sind wirklich erfreut, dies nun unseren Mitarbeitern anbieten zu können", sagte Saylor.

Zwar ist MicroStrategy eigentlich auf Business-Intelligence-Lösungen spezialisiert, doch hat der Softwarehersteller den Bitcoin zu einem zentralen Teil seiner Unternehmensstrategie gemacht und begann im August 2020 damit, in bedeutendem Umfang Rücklagen in Bitcoin zu investieren. Seitdem versieht Saylor die meisten seiner Tweets mit der Kaufempfehlung für die Cyberwährung und hat in der Folge von den Medien den Titel "Bitcoin-König" erhalten.

Korrelation zwischen Bitcoin und Aktien

Auch die anscheinend zunehmende Korrelation zwischen Kryptokursen und dem Aktienmarkt bereitet Michael Saylor keine Sorgen. So hatte beispielsweise der Internationale Währungsfond (IWF) im Januar darauf hingewiesen, dass Kryptowährungen zwar vor der Pandemie nur eine geringe Korrelation mit den grossen Aktienindizes gezeigt hatten, nachdem die Notenbanken jedoch mit Zinssenkungen auf den Corona-Crash reagierten, habe hier dann aber eine Trendwende eingesetzt und sowohl Kryptokurse als auch die US-Aktien seien gestiegen. Dies deute darauf hin, dass "die Vorteile der Risikodiversifizierung im Gegensatz zu den anfänglichen Annahmen begrenzt sind", warnte der IWF deshalb. Die IWF-Experten befürchten sogar, dass sich negative Entwicklungen am Kryptomarkt auch auf den Aktienmarkt übertragen und zu dessen Destabilisierung führen könnten.

Saylor glaubt jedoch, dass sich diese Entwicklung auf lange Sicht wieder umkehren wird. So erklärte er in Bezug auf den Bitcoin: "Er ist keine Tech-Aktie, es ist das ultimative Risk-off-Asset. Mit der Zeit, in den nächsten fünf bis sieben Jahren, wird dies jedem klar werden", so der MicroStrategy-Chef.

