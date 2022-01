Mark Cuban: Gehandelte Token sind der "unwichtigste Teil bei Krypto"

• Gehandelte Token laut Mark Cuban der "unwichtigste Teil bei Krypto"• Nutzen des Krypto-Projekts muss im Vordergrund stehen• Krypto-Fan Cuban: Nützliche Token können "wie Aktien behandelt werden"

Mark Cuban ist überzeugter Krypto-Fan und besitzt laut "CNBC" ein Investment-Portfolio mit verschiedenen digitalen Münzen, NFTs und Anteilen an Blockchain-Firmen. Bei seinen Investitionen blickt er jedoch nicht in erster Linie auf die jeweiligen Token, wie er kürzlich auf Twitter verriet: "Die gehandelten Token sind der unwichtigste Teil bei Krypto", antwortete der Investor auf den kritischen Kommentar eines anderen Nutzers, der Kryptowährungen jeglichen Wert absprach. Stattdessen gehe es laut Cuban in der Kryptobranche darum, dass man Geschäfte auf dezentralisierten Plattformen schaffen könne, indem man Smart Contracts, Dezentralisierte Autonome Organisationen (DAOs) und mehr einsetze, was zu effizienteren Geschäftsprozessen und einer Disruption in den Branchen führen könne.

Tokens trading are the least important part of crypto. Being able to create businesses on decentralized platforms leveraging smart contracts, validators, DAOs and more, create a unique ability to offer more efficient biz processes and disrupt industries. https://t.co/qHrse3S7fQ