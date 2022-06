Lugano und Tether veranstalten 2-wöchigen Krypto-Sommerkurs im Juli

• Adam Back und Paolo Ardoino gehören zu den Vortragenden• Zielgruppe der Plan B Summer School sind Studierende und Hochschulabsolventen• Am Ende des Kurses erhalten die besten Teilnehmenden USDT-Preisgelder

Im Rahmen des Krypto-Grossprojekts "Plan B" bietet die Stadt Lugano Anfang Juli einen zweiwöchigen Sommerkurs für Blockchain-Interessierte an: Vom 3. bis 16. Juli behandeln die Teilnehmenden Grundlagen in den Themenbereichen Smart Contracts, AML- und Compliance-Verfahren, Überwachung von Blockchain-Transaktionen, Cybersicherheit, DeFi, Tokenisierung, DAOs und NFTs.

Experten von Blockstream, Tether & Co. halten die Vorlesungen

Die Vorlesungen sollen auf Englisch in der nahegelegenen Franklin University Switzerland stattfinden und von bekannten Experten gehalten werden, darunter etwa Blockstream-CEO Adam Back und Paolo Ardoino von Tether und Bitfinex.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Kurs ist für 50 Teilnehmende ausgerichtet - Bedingung ist, dass man fliessend Englisch spricht und an einer Hochschule eingeschrieben ist oder sein Studium kürzlich abgeschlossen hat. Es werden Stipendien vergeben, die die Kursgebühr von 6’000 Franken auf 900 Franken herabsetzen.

Join the Plan ₿ Summer school with legendary teachers such as Adam Back ! 3rd -16th July 2022.



APPLY NOW ⬇️ https://t.co/9mbunncEHz pic.twitter.com/T0JzqLy2TB - Lugano Plan ₿ (@LuganoPlanB) May 24, 2022

Die besten Arbeitsgruppen erhalten Preisgelder in Tether-Stablecoin USDT

Am Ende des Kurses, nach rund 65 Arbeitsstunden, erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat. Ausserdem treten sie in Gruppen mit ihren Lösungen für verschiedene im Laufe der 14 Tage gestellten "Herausforderungen" gegeneinander an - in Kooperation mit Tether verleiht Lugano den drei besten Arbeitsgruppen ein Preisgeld in Höhe von 5’000 USDT (erster Platz), 2’500 USDT (zweiter Platz) und 1’500 USDT (dritter Platz).

Mit Tethers Hilfe will Lugano Blockchain-Metropole Europas werden

Tethers Kooperation mit Lugano beschränkt sich nicht nur auf die Summer School, sondern umfasst das gesamte Projekt "Plan B": Der Herausgeber des gleichnamigen Stablecoins ist laut "Plan B"-Website für die Einrichtung eines Investmentfonds mit 100 Millionen Franken sowie eines lokalen Anlagevehikels mit weiteren drei Millionen Franken zur Unterstützung von Fintechs und Startups in Lugano verantwortlich. Mit diesen Projekten und der Veranstaltung des "Bitcoin World Forum" im Oktober will die Tessiner Stadt Blockchain-Metropole Europas werden.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.ch