Kryptowährung Tether im Blick: Warum der Cantor Fitzgerald-CEO für Tether zuversichtlich bleibt

• Cantor Fitzgerald-CEO Howard Lutnick sprach im Interview über Tether• Cantor Fitzgerald verwaltet Wertpapier- und US-Anleihen-Portfolio von Tether• Lutnick zuversichtlich für Tether, dessen Reserven und USDT

Howard Lutnick gilt als prominente und einflussreiche Persönlichkeit der Wall Street. Er ist Vorsitzender und CEO von Cantor Fitzgerald, das zu den bekanntesten Anleihenhandelshäusern zählt. Lutnick äusserte sich kürzlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, unter anderem zu Kryptothemen, insbesondere auch zu Tether. Seit Ende 2021 ist Cantor Fitzgerald als Tether-Depotbank tätig und verwaltet damit dessen Wertpapier- sowie US-Anleihen-Portfolio. Lutnick gab sich im Interview erneut als Tether-Fan zu erkennen.

Tether-Bilanz geprüft

Tether ist der Herausgeber des Stablecoins USDT, der den Wert des US-Dollars nachbildet. USDT gilt als der am weitesten verbreitete Stablecoin der Welt mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 96 Milliarden US-Dollar. Der nächstgrösste Konkurrent, USDC, kommt indes gerade mal auf einen Marktwert von rund 27,04 Milliarden US-Dollar (Stand: 06.02.2024).

Dem jüngsten Zertifizierungsbericht zufolge hielt das Unternehmen zum 30.09.2023 Vermögenswerte in Höhe von 86,4 Milliarden US-Dollar in Reserven, dem gegenüber standen Verbindlichkeiten in Höhe von 83,2 Milliarden US-Dollar. Wie Lutnick betonte, habe Cantor Fitzgerald einen Teil der Bilanz überprüft und bestätigen können. Zuvor war ein grosser Teil von Tethers Reserven jahrelang in Commercial Papers gebunden, heisst es bei Coindesk. Mittlerweile gebe es jedoch keine Commercial-Paper-Bestände mehr. Der jüngste Zertifizierungsbericht zeigt derweil, dass der USDT grösstenteils durch US-Staatsanleihen - die weltweit als sicherste Vermögenswerte gelten - gedeckt ist.

Lutnick optimistisch: "Sie haben das Geld"

Im Interview mit Bloomberg TV in Davos äusserte sich der Cantor Fitzgerald-CEO auch zu der Frage, ob Tether tatsächlich über das Geld verfüge, über das es angeblich verfügen will. Lutnicks Antwort darauf lautete klar: "Sie haben es". Er verwies im Interview auch auf Verschwörungen und Gerüchte, wonach Tethers USDT-Stablecoin durch Luft gedeckt sei: "Es wurde immer viel geredet: ‘Haben sie es oder nicht?’ Deshalb bin ich hier bei euch und sage: Wir haben es gesehen, und sie haben es". Tether verfüge also über das Geld, um den USDT zu unterstützen, betonte Lutnick. "Ich verwalte viele, viele ihrer Vermögenswerte. Nach allem, was wir gesehen haben - und wir haben eine Menge Arbeit geleistet - haben sie tatsächlich das Geld, von dem sie sagen, dass sie es haben."

Branche skeptisch, Tether-CEO zuversichtlich

"Während sich im Laufe der Jahre Kritiker an Tether versucht haben, ist es ermutigend zu hören, wie Howard Lutnick, CEO von Cantor Fitzgerald, die Robustheit unserer Reserven bestätigt", zitiert Bloomberg aus einer E-Mail von Tether-CEO Paolo Ardoino.

Die Branche ist derweil noch nicht vollständig überzeugt von der Qualität der Vermögenswerte von Tether. So vergab die Ratingagentur S&P Global zuletzt, im Dezember 2023, eine der schlechtesten Bewertungen für Tether.

Redaktion finanzen.ch