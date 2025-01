Krypto-Prognosen: So bullish sind die Experten für den Bitcoin im Jahr 2025

• Experten erwarten enorme Bitcoin-Kursgewinne für 2025• Bullisher Ausblick hat makroökonomische und politische Gründe• Bitcoin-Prognosen 2025 im Blick

Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Jahren immer wieder für Überraschungen gesorgt. 2024 wurde ein historischer Meilenstein erreicht: Anfang Dezember überschritt die führende Kryptowährung erstmals die Marke von 100'000 US-Dollar. Zwischenzeitlich erreichte der Preis ein Allzeithoch bei 108'268,45 US-Dollar. Dieser dramatische Anstieg hat nicht nur Krypto-Fans begeistert, sondern auch die Hoffnung vieler Anleger geweckt, dass dies erst der Anfang eines noch stärkeren Aufwärtstrends ist. Führende Finanzexperten und Analysten haben ihre Prognosen für den Bitcoin-Kurs für 2025 veröffentlicht - und die Vorhersagen dürften Anleger freuen.

Bitcoin auf Rekordkurs: Experten prophezeiten enormen Anstieg

Matthew Sigel, Leiter der digitalen Vermögensforschung bei VanEck, berichtet im CNBC-Interview, dass Bitcoin in einem Basisszenario bis Ende 2025 auf 180'000 US-Dollar steigen könnte. Die Analysten der renommierten Investmentbank Bernstein sind noch optimistischer und prognostizieren einen Kurs von 200'000 US-Dollar. Auch die Grossbank Standard Chartered teilt diese Einschätzung laut CNBC und erwartet 2025 einen ähnlichen Kursverlauf.

Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat, sieht den Bitcoin-Kurs sogar bei 250'000 US-Dollar, wie er in einem Interview mit Wealthion erklärte. Der Risikokapitalgeber Tim Draper, bekannt aus dem Silicon Valley, rechnet laut Benzinga mit einem ähnlichen Wachstum bis Ende 2025. Langfristig sieht er den Bitcoin-Kurs sogar noch deutlich höher: "Es gibt keinen Grund, warum Bitcoin nicht etwa 30-fach steigen sollte", sagte er im Gespräch mit Moneycontrol, als Bitcoin die 90'000 US-Dollar-Marke überschritt.

Extreme Prognosen einzelner Experten: Bitcoin-Kurs knackt die Million?

Einige Experten gehen in ihren Vorhersagen noch deutlich weiter. Robert Kiyosaki, der Autor von "Rich Dad Poor Dad", sieht den Bitcoin-Kurs 2025 bei 500'000 US-Dollar, wie er auf der Plattform X schrieb. Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest, prognostiziert in einem Interview mit New Zealand Herald sogar einen Anstieg auf etwa eine Million US-Dollar bis 2030. Auch Samson Mow, ein prominenter Krypto-Experte, teilt diese Einschätzung. Mow betrachtet die 100'000 US-Dollar-Marke nicht als Endziel, sondern als Ausgangspunkt für "exponentielles Wachstum". In einem Interview mit Cointelegraph sagte er: "Nach 100'000 werden die Kursbewegungen anfangen, heisser und schneller zu werden".

ETFs, Trump und Co.: Das steckt hinter den bullishen Prognosen für 2025

Verschiedene Faktoren tragen zu den optimistischen Prognosen bei. Die Einführung von Bitcoin-ETFs Anfang 2024 gilt als ein wichtiger Katalysator. Dieser Schritt könnte Anleger anziehen und den Kurs weiter beflügeln. Eine zunehmende Akzeptanz durch institutionelle Investoren wird ebenfalls erwartet, was den Preis weiter nach oben treiben dürfte. Zudem rechnen Experten damit, dass sich die regulatorische Landschaft für Kryptowährungen 2025 weiter stabilisieren wird, was zusätzlich Vertrauen bei institutionellen Anlegern schaffen könnte.

Politisch könnte die Wahl von Donald Trump als erster "Pro-Krypto"-US-Präsident einen weiteren Schub bringen. Trump plant, krypto-freundliche Beamte zu ernennen, was das politische Klima für Bitcoin in den USA weiter stärken könnte.

Auch makroökonomisch betrachtet wird Bitcoin von einigen Analysten als potenzieller Ersatz für Gold in institutionellen Portfolios gesehen. Inflationssorgen und eine mögliche Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve könnten Bitcoin als "digitales Gold" noch attraktiver machen. In Zeiten geopolitischer Spannungen und zunehmender Entdollarisierung könnte das Interesse an Bitcoin als alternative Reservewährung steigen, da es als Inflationsschutz ähnlich wie Gold und Immobilien wahrgenommen wird.

2025 - Eine lukratives Jahr für Bitcoin-Anleger?

Die Mehrheit der Analysten erwartet für Bitcoin bis Ende 2025 massive Kursgewinne. Prognosen von 180'000 bis 250'000 US-Dollar sind keine Seltenheit. Dennoch warnen Experten vor der hohen Volatilität der Kryptowährung. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein und nur Geld investieren, dessen Verlust sie verschmerzen können. Ob diese optimistischen Vorhersagen tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Bitcoin wird wohl auch in den kommenden Jahren für Schlagzeilen sorgen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.