Krypto-Influencer prognostiziert Dogecoin-Kursexplosion in 2025

Während seines Wahlkampfes hatte Donald Trump die Krypto-Community umgarnt. Er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche, hatte der 78-Jährige erklärt und versprochen, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen, einen strategischen Bitcoin-Bestand aufzubauen und zudem für billigen Strom für das Bitcoin-Mining zu sorgen. Sein Ziel sei es, die USA zum weltweit führenden Zentrum der Branche zu machen, so der Republikaner.

Seit Trump als designierter US-Präsident feststeht, erlebte der Kryptomarkt einen Höhenflug. Besondere Aufmerksamkeit fand dabei der Dogecoin, der sich seit dem Wahltag ebenfalls deutlich verteuert hat.

Angetrieben wurd der Memecoin dabei vom Hype um das neue von Trump angekündigte "Department of Government Efficiency (D.O.G.E.)". Dieses Projekt soll unter der Leitung von Elon Musk die Regierung effizienter und schlanker gestalten. Das Akronym D.O.G.E. verlieh dem populären Memecoin mit dem Kürzel DOGE enormen Rückenwind, schliesslich wird dieser bekanntlich von Musk unterstützt. Verstärkend wirkte dabei, dass der Tech-Visionär auf seinem Kurznachrichtendienst X ein Logo für das D.O.G.E.-Projekt postete, auf welchem unter anderem ein Hund abgebildet ist, was wohl ebenfalls eine Anspielung auf den Coin darstellen soll.

Für 2025 erwartet der Krypto-Influencer "Coochie Fiend", der dafür bekannt ist, Analysen und Prognosen über Dogecoin auf X zu teilen, dass sich die Rally fortsetzen wird. Er glaubt, dass der populäre Hundecoin in diesem Zyklus leicht auf 4,20 US-Dollar klettern kann, sich im Vergleich zum aktuellen Kursniveau somit mehr als verdreizehnfachen könnte (Stand: 27.12.24).

$DOGE TO $4.20 EASILY



Personal target is $6.90



Lock the fuck in #dogecoin #doge pic.twitter.com/hZ4pMiyNLj