Krypto News: PlayDoge explodiert auf 6 Millionen USD – folgt ein Angebotsschock?

In der volatilen Welt der Meme-Coins tauchen viele Projekte auf und verschwinden schnell wieder. Nur wenige, wie PEPE, BONK oder WIF, schaffen es, sich zu etablieren. PlayDoge ($PLAY) könnte der nächste grosse Name in dieser Reihe sein, mit einem beeindruckenden Start und vielversprechenden Zukunftsaussichten.

Rasantes Wachstum im Presale

PlayDoge hat in seinem Vorverkauf bereits eine Bewertung von 6 Millionen Dollar erreicht, trotz eines allgemein schwächelnden Kryptomarktes. Diese bemerkenswerte Leistung wird durch eine schnell wachsende Community unterstützt. In wenigen Wochen hat PlayDoge fast 21.000 Follower auf seinen Social-Media-Kanälen gewonnen. Dieser rasche Anstieg deutet auf ein wachsendes Interesse und Potenzial für weitere Expansion hin.

Direkt zur PlayDoge Website

Ein Alleinstellungsmerkmal von PlayDoge ist das Tamagotchi-ähnliche Play-to-Earn (P2E). Inspiriert von den Tamagotchis der 90er Jahre, ermöglicht das Spiel Nutzern, virtuelle Hunde zu pflegen und dafür mit $PLAY-Token belohnt zu werden. Diese Token können im Spiel verwendet, gestakt oder an Börsen gehandelt werden. Die Kombination aus nostalgischem Spielkonzept und modernem Krypto-Ökosystem könnte PlayDoge von anderen Meme-Coins abheben und eine breitere Nutzerbasis ansprechen.

PlayDoge Staking: Könnte dies einen Angebotsschock auslösen?

Das Projekt wurde von SolidProof geprüft. Besonders bei neuen Kryptowährungen ist es wichtig, dass seriöse Audits vorliegen, bevor Anleger eine Investition in Betracht ziehen. Besonders interessant für Anleger könnte derweil die Staking-Funktion sein. Aktuell erhalten Nutzer eine Staking-Rendite von 77 Prozent pro Jahr. Allerdings nimmt die Staking-Rate mit jedem eingesetzten Token weiter ab.

Im Staking-Pool befinden sich bereits 244 Millionen PLAY-Token. Das sind immerhin rund 20 Prozent aller bisher im Presale gekauften Token. Die Tendenz ist derweil steigend. Sollte dies bis zum Launch weiter anhalten, führt dies letztlich zu einem niedrigeren Verkaufsangebot. Dies könnte einen möglichen Angebotsschock begünstigen, wenn die Nachfrage durch die zusätzliche Liquidität auf dezentralen Exchanges eine Zunahme erfahren sollte.

Jetzt PlayDoge kaufen

