Krypto Kursrally - Ist es schon zu spät, um jetzt noch in Kryptowährungen zu investieren?

Analysten sind sich einig, dass die Zukunft von Bitcoin vielversprechend aussieht. Optimistische Prognosen deuten darauf hin, dass der Preis in fünf Jahren sechsstellig sein könnte. Mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle: Zum einen hat sich Bitcoin nach einer längeren Bärenmarkt-Phase für einen Aufschwung positioniert und steht vor dem sogenannten Halving. Zum anderen zieht die steigende Akzeptanz bei institutionellen und professionellen Investoren weiteres Kapital an.

Was ist Halving?

Ein bedeutsamer Wendepunkt für Bitcoin und andere Kryptowährungen ist das sogenannte "Halving". Dieses Ereignis, das etwa alle vier Jahre stattfindet, halbiert die Belohnung, die Miner für das Hinzufügen eines neuen Blocks zur Blockchain erhalten. Das letzte Halving fand im Mai 2020 statt, und historisch gesehen, folgten auf solche Ereignisse signifikante Preisanstiege. Das Halving reduziert das Angebot an neuen Bitcoins, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zwangsläufig zu einer Preissteigerung führt.

Zulassung der SEC (US-Aufsichtsbehörde) des Bitcoins als Investmentprodukt

Eine Zulassung von Bitcoin als Investmentprodukt durch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hätte weitreichende Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Akzeptanz von Bitcoin als Anlageklasse - insbesondere unter Mainstream-Investoren. Institutionelle Investoren wie Blackrock, Fidelity und VanEck warten auf eine solche Genehmigung, da sie die Tür für neue Investitionsmöglichkeiten in Bitcoin und anderen Kryptowährungen öffnen würde. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die eine solche Zulassung bedeuten könnte:

1. Erhöhte Glaubwürdigkeit und Legitimität: Eine SEC-Zulassung würde Bitcoin eine höhere Glaubwürdigkeit in den Augen institutioneller wie auch traditioneller Investoren verleihen. Es signalisiert, dass eine der führenden Finanzaufsichtsbehörden der Welt Bitcoin als eine sichere und regulierte Anlageklasse ansieht.

2. Zugang für institutionelle Investoren: Grosse Finanzinstitutionen sind oft durch ihre eigenen Richtlinien oder durch regulatorische Einschränkungen daran gehindert, in nicht regulierte Anlageklassen zu investieren. Eine Zulassung durch die SEC würde es ihnen ermöglichen, in Bitcoin zu investieren, wodurch zusätzliches Kapital in den Markt fliessen könnte.

3. Entwicklung neuer Finanzprodukte: Mit einer SEC-Zulassung könnten Exchange-Traded Funds (ETFs) auch neue Bitcoin-basierte Finanzprodukte Mutual Funds, strukturierte Produkte oder andere Anlageinstrumente entwickelt werden. Diese Produkte würden es einfacher machen, in Bitcoin zu investieren, insbesondere für diejenigen, die nicht direkt in Kryptowährungen investieren möchten.

4. Erhöhte Marktstabilität: Die Beteiligung institutioneller Investoren, die in der Regel langfristige Anlagestrategien verfolgen, könnte zur Stabilisierung des Bitcoin-Marktes beitragen. Ihr Eintritt könnte die Volatilität verringern und damit extreme Preisschwankungen in Bitcoin unterbinden.

5. Regulatorische Klarheit: Eine Zulassung würde auch zu einer grösseren regulatorischen Klarheit führen, was für die gesamte Krypto-Industrie von Vorteil wäre. Es würde dazu beitragen, Unsicherheiten bezüglich der rechtlichen Behandlung von Bitcoin zu beseitigen und könnte als Modell für die Regulierung anderer Kryptowährungen dienen.

6. Wachsendes Vertrauen der Öffentlichkeit: Die Genehmigung durch eine Institution wie die SEC könnte das Vertrauen der breiten Öffentlichkeit in Bitcoin als sichere Anlage erhöhen. Dies könnte mehr Einzelinvestoren anziehen und zur weiteren Akzeptanz von Bitcoin als Teil einer diversifizierten Anlagestrategie beitragen.

Europa und Schweiz bereits weiter vorangeschritten

Im Vergleich zu den USA sind Europa und insbesondere die Schweiz im Hinblick auf die regulatorischen Rahmenbedingungen bereits weiter fortgeschritten. Dies zeigt sich unter anderem an der steigenden Anzahl traditioneller Finanzinstitutionen, die in den Kryptomarkt einsteigen. Beispielsweise hat gerade neulich die St. Galler Kantonalbank (SGKB) den Handel mit Kryptowährungen eingeführt.

Wie Sie an einer möglichen Kursrallye teilhaben können

Als Investor ist es wichtig, Sicherheitsaspekte zu beachten. Die Auswahl einer vertrauenswürdigen und regulierten Plattform für den Kauf und die Verwahrung von Kryptowährungen ist entscheidend, um das Risiko von Betrug und Diebstahl zu minimieren. Es ist auch ratsam, die Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und starken, einzigartigen Passwörtern in Betracht zu ziehen.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen und steuerlichen Vorschriften sind ebenfalls wichtige Überlegungen. Kryptowährungen werden weltweit unterschiedlich reguliert, und es ist wichtig, die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land zu verstehen. Dies betrifft auch die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen, die je nach Jurisdiktion variieren kann.

In einzelne Kryptowährungen investieren

Für diejenigen, die in Kryptowährungen investieren möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Direktinvestitionen in einzelne Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum sind eine Option, aber es gibt auch andere Wege, um in den Markt einzusteigen. Zertifikate wie Single-Coin ETPs bieten eine Möglichkeit, in eine bestimmte Kryptowährung zu investieren, ohne sie direkt zu besitzen. Diese Produkte können an regulären Börsen gehandelt werden und bieten eine einfache Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Die SEBA Bitcoin (CH0558875933), Ethereum (CH0587418630) und Polkadot-Tracker (CH1113516871) sind dabei als günstige physisch hinterlegten ETPs erhältlich. Für den Bitcoin wird ausserdem ein CHF-gehedgtes Produkt angeboten (CH0574683683). Ausserdem profitieren Sie von einer sicheren Verwahrung bei einer Schweizer Bank.

In einen Basket von Kryptowährungen investieren

Eine weitere Möglichkeit ist die Investition in diversifizierte Produkte wie den SEBA Crypto Asset Select Index (CH0568452707). Solche Indizes ermöglichen es, Investoren in ein Portfolio verschiedener Kryptowährungen (BTC, ETH, ADA, LTC, SOL, AVAX, MATIC, DOT) zu investieren, wodurch das Risiko im Vergleich zu einem Investment in nur eine einzige Kryptowährung gestreut wird. Dies kann eine gute Option für Anleger sein, die eine breitere Marktabdeckung und Risikostreuung suchen.

Zusammenfassend ist die Investition in Kryptowährungen eine aufregende Investment-Opportunität, aber sie erfordert sorgfältige Überlegung und Planung. Ein Verständnis der zugrunde liegenden Technologie, Aufmerksamkeit für Sicherheit, Kenntnis der Gebühren und ein Bewusstsein für regulatorische sowie steuerliche Aspekte sind entscheidend, um eine informierte Entscheidung zu treffen.

Was steckt hinter Kryptowährungen

Für Anleger, die an einer möglichen Kursrallye bei Kryptowährungen interessiert sind, ist ein grundlegendes Verständnis der Blockchain-Technologie entscheidend. Blockchain ist das Fundament von Kryptowährungen wie Bitcoin. Sie funktioniert wie ein digitales Buchführungssystem, in dem alle Transaktionen in einer Reihe von Blöcken gespeichert werden. Jeder Block enthält eine Reihe von Transaktionen, und sobald ein Block voll ist, wird er dauerhaft in der Kette gespeichert und ein neuer Block wird angefangen. Dieses System ist dezentralisiert, was bedeutet, dass es auf Computern weltweit verteilt ist und nicht von einer einzelnen Behörde oder Institution kontrolliert wird. Diese Dezentralisierung bietet eine hohe Sicherheit, da die Informationen nicht an einem einzigen Ort gespeichert sind und daher schwerer zu manipulieren sind.

Über die SEBA Bank

SEBA Bank verfügt nun über lizensierte Niederlassungen in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong. Die SEBA Bank wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zug. Sie ist eine Pionierin in der Finanzbranche und die einzige Bank, die eine komplette Palette an regulierten Bankdienstleistungen in der aufstrebenden digitalen Wirtschaft anbietet. Im August 2019 erhielt die SEBA Bank eine Schweizer Bank- und Effektenhändlerlizenz und im September 2021 die CISA-Lizenz - es ist das erste Mal, dass eine renommierte Aufsichtsbehörde wie die FINMA eine Lizenz an eine Finanzdienstleisterin mit einer Kernkompetenz im Bereich digitaler Vermögenswerte erteilte.

