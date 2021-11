Krypto-Gehalt: Bürgermeister von New York will in Bitcoin bezahlt werden

• New Yorker Bürgermeisters Eric Adams will seine ersten drei Gehälter in Bitcoin erhalten• Weitere Politiker bestehen auf Krypto-Gehaltsauszahlungen• US-amerikanische Bürgermeister liefern sich Rennen um Krypto-Ziele

Am 3. November 2021 gewann Ex-Polizist Eric Adams die Wahl zum Bürgermeister von New York und machte einige seiner Ziele und Ansichten bereits via Twitter publik.

Adams reagierte unter anderem auf den Beitrag seines Kollegen Francis Suarez, welcher aktuell das Amt des Bürgermeisters von Miami inne hat. In diesem Beitrag erklärte Suarez, dass er sich sein nächstes Gehalt zu 100 Prozent in Bitcoin auszahlen lassen wolle, um als erster US-amerikanischer Politiker, der seinen Lohn in Form einer Kryptowährung erhielt, in die Geschichte einzugehen. Diese Ankündigung nahm Adams zum Anlass, ebenfalls auf den Krypto-Zug aufzuspringen. Prompt setzte das New Yorker Stadtoberhaupt einen oben drauf, indem Adams erklärte, sich sogar seine ersten drei Gehälter in Bitcoin auszahlen lassen zu wollen.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!