Krypto-Fans jubeln: Umstrittener SEC-Vorsitzender tritt zurück

Schon während des Wahlkampfs hat Donald Trump mehrmals gesagt, am ersten Tag seiner Präsidentschaft werde er Gary Gensler, den Vorsitzenden der SEC, entlassen. Gensler, der krypto-kritisch ist und von Krypto-Fans sogar als krypto-feindlich bezeichnet wird, kommt Trump aber zuvor: Er erklärte mit der Vereidigung Trumps den Hut zu nehmen und das Amt zu räumen – darauf reagierte XRP mit einem extremen Preisanstieg von über 10 Prozent in 24 Stunden.

Nun ist Platz für einen krypto-freundlichen SEC Vorsitzenden

Die Krypto-Branche ist erleichtert: Der Vorsitzende der US Börsenaufsicht SEC hat erklärt, er werde mit der Vereidigung Trumps den Hut nehmen und das Amt zurücklegen. Schon im Juli hatte Trump gesagt, er werde am ersten Tag seiner Amtszeit als 47. Präsident der USA Gary Gensler feuern.

Ob das wirklich so einfach geklappt hätte? Tatsächlich sind die rechtlichen Hürden, um den Vorsitzenden der SEC zu entlassen, hoch. Trump hätte hier wohl gleich einmal Probleme bekommen, das erste Wahlversprechen einzulösen – denn Genslers Amtszeit hätte erst im Jahr 2026 geendet.



Gary Gensler wurde im Jahr 2021 von Joe Biden, der damals die Wahl gegen Donald Trump gewonnen hatte, zum Vorsitzenden der SEC ernannt. Unter der Führung Genslers beschleunigte die Börsenaufsicht unter anderem die Abwicklung der Wertpapiergeschäfte und verschärfte in weiterer Folge auch die Handelsaktivitäten von Firmeninsidern.

Aber Gensler musste auch den einen oder anderen Rückschlag erleiden: So konnte die Vorgabe, Unternehmen müssten Angaben zu dem CO2-Ausstoss machen und bekannt geben, welche Folgen das für den Klimawandel hätte, keinesfalls umgesetzt werden – dieser Bereich wurde nach Widerstand vor Gericht zu den Akten gelegt.

Besonders viel Aufmerksamkeit hat Gary Gensler bekommen, als es um seine Position gegenüber Kryptowährungen ging. So hat die SEC unter seiner Leitung extrem hart bei Betrugsfällen durchgegriffen, wenn Krypto-Werte im Spiel waren. Des Weiteren wurden strikte Regeln für Geschäfte mit Bitcoin und Co. geschaffen; dadurch wurde er von der Krypto-Branche auch stark kritisiert.

FLOCK: Der Token von Flockerz hat enormes Potential

Mit dem Wahlsieg Trumps sind nicht nur die Preise der klassischen Altcoins stark gestiegen: Meme Coins wie Dogecoin, Shiba Inu oder auch Pepe haben ebenfalls stark zugelegt: Pepe feierte sogar ein neues Allzeithoch. Das Interesse ist derzeit so gross wie noch nie. Aber nicht nur an den bestehenden Meme Coins, sondern auch an verschiedene Projekte, die sich zum aktuellen Zeitpunkt erst im Presale befinden. Dazu gehört etwa auch Flockerz mit dem Token FLOCK.

Bei FLOCK, der Kryptowährung der Plattform Flockerz, handelt es sich um einen dezentral verwalteten Meme Coin. Die Verwaltung findet über eine DAO stat. Wer Token von Flockerz hält, der bekommt ein Stimmrecht, sodass er in weiterer Folge über die Roadmap, die Tokenomics oder über bestimmte sonstige Entscheidungen abstimmen kann. So sollen das Wissen, die Motivation, das Kapital und die Macht der Gemeinschaft gebündelt und dann genutzt werden, sodass am Ende die Ziele der Plattform schneller erreicht werden können. Des Weiteren können Individuen besser demokratisch definierte Ziele sowie Wertmassstäbe akzeptieren, wenn sie vom Kollektiv als von einer egoistischen und eventuell korrupten Minderheit festgelegt werden. Was das bedeutet? Flockerz zeichnet sich also dadurch aus, besonders fair gegenüber den Investoren und Anlegern zu sein. Das könnte durchaus der grösste Vorteil sein.

Eine weitere Besonderheit ist das sogenannte Vote to Earn-Verfahren. Das heisst, die Umfrageteilnehmer dürfen sich über FLOCK als Belohnung freuen. Durch Belohnungen werden mehr Teilnehmer für Umfragen gefunden, sodass am Ende ein aussagekräftigeres Ergebnis entstehen kann, wenn mehr Menschen an den Umfragen teilnehmen.

Die Transparenz, Effizienz und auch die Sicherheit sorgen dafür, dass die Technologie auch für andere Geschäftsmodelle angewendet werden kann. Etwa bei der direkten Demokratie, bei dezentralen Umfragen oder auch wenn es um das Konzept von InfoFi geht, das von Ethereum Mitbegründer Vitalik Buterin präsentiert wurde. Hier erhalten Nutzer korrekte Prognosen für bestimmte Kryptowährungen.

Wie es mit der Prognose für den Token FLOCK aussieht? Nach Ende des Presales könnte der Preis des Token FLOCK um das Vielfache steigen. Wer also plant, in das Projekt zu investieren, sollte so rasch wie möglich einsteigen.

