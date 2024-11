Katzen-Memecoin MEW auf Rekordkurs: Asiatische Nachfrage und Blockchain-Technologie im Fokus

• Nachfrageboom in Südkorea• Solana-Blockchain als technische Basis• Meme-Investmenttrend

Warum MEW aktuell boomt

Der rasante Anstieg des Katzen-Memecoins MEW ist eng mit der neuesten Listung auf der südkoreanischen Plattform Upbit verknüpft, die eine der grössten Kryptobörsen in Asien ist und hohe Handelsvolumina verzeichnet. Die direkte Handelbarkeit gegen den südkoreanischen Won hat den Coin dort besonders beliebt gemacht und trug zu seiner Bekanntheit bei. BTC-Echo berichtet, dass das Handelsvolumen allein auf Upbit und Bithumb signifikant angestiegen ist und dass MEW dadurch kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von fast einer Milliarde US-Dollar erreichte.

Solana-Blockchain als Basis für den Hype

Auch andere Handelsplattformen wie OKX und KuCoin verzeichneten nach der Einführung von MEW wachsende Volumina, was das Interesse an dem Coin weltweit gesteigert hat. CryptoPotato unterstreicht, dass die soliden technischen Grundlagen auf der Solana-Blockchain eine wichtige Rolle für MEWs Erfolg spielen, da diese Blockchain aufgrund ihrer Schnelligkeit und Kosteneffizienz zunehmend bevorzugt wird. BTC-Echo betont, dass diese Attribute Solana zur perfekten Plattform für den rasanten Handel von Memecoins machen. Darüber hinaus erreichte Solana kürzlich ein neues 34-Monats-Hoch im "Total Value Locked" (TVL), was auf ein wachsendes Interesse und eine verstärkte Nutzung der Plattform hindeutet.