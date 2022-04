Hackerangriff offenbart Sicherheitsprobleme im Ronin-Netzwerk

• Hacker erbeuten Kryptowährungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar• Neben 173'600 Einheiten Ethereum wurden auch 25,5 Millionen USD-Coins gestohlen• Die Täter gelangten über eine Hintertür ins System

Krypto-Netzwerk Ronin wurde gehackt

Das Krypto-Netzwerk Ronin ist einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Dies berichtete das Netzwerk in einer Mitteilung vom 29. März. Bei dem Angriff wurden 173'600 Einheiten der Kryptowährung Ethereum und 25,5 Millionen USD-Coin gestohlen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur beträgt der Gesamtwert der gestohlenen Kryptowerte rund 600 Millionen US-Dollar. Betroffen sind Nutzer des Blockchain-Games Axie Infinity. Die Spieler können hier ihre Krypto-Werte in andere digitale Währungen und NFTs umtauschen. Zudem sind die Prüfkonten für das Netzwerk Sky Mavis betroffen. Der Angriff ereignete sich am 23. März, wurde jedoch erst knapp eine Woche später von den Betreibern bemerkt, nachdem ein Nutzer feststellte, dass er seine Ethereum-Einheiten nicht mehr herunterladen konnte. Die Täter hackten private Schlüssel von Sky Mavis und Axie DAO und gelangten damit zu den Depots. Anschliessend führten sie gefälschte Abhebungen durch.

Hacker nutzten Hintertür im System

Durch eine Hintertür gelangten die Hacker an den Validator von Axie DAO. Im November 2021 ermöglichte Axie DAO der Blockchain Sky Mavis aufgrund ihrer massiv steigenden Nutzerzahlen, freie Transaktionen durchzuführen. Diese Methode galt laut winfuture.de als potentielle Schwachstelle im Ronin-Sicherheitssystem. Dieses Vorgehen wurde zwar im Dezember 2021 beendet, die entsprechenden Berechtigungen wurden jedoch nicht widerrufen. Nachdem der Angreifer Zugang zum System von Sky Mavis erlangt hatte, war es ihm auch möglich, an die Signatur von Axie DAO zu gelangen. Um die gestohlenen Kryptowerte wieder zu beschaffen, wurden nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch externe Forensik-Experten eingeschaltet.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net