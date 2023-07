Grosshandels-CBDC: Für diesen Bereich will die SNB eine digitale Zentralbankwährung einführen

• Digitale Zentralbankwährung für den Grosshandel in Planung• Das Projekt geht über einfache Experimente hinaus• Einzelhandels-CBDC in vorsichtiger Erwägung

Authentische Transaktionen mit Markteilnehmern

Die Ankündigung wurde laut Reuters auf dem Point Zero Forum in Zürich gemacht, einer wichtigen Konferenz für Finanztechnologie und Digitalwährungen. Im Zentrum der Pläne steht die Implementierung eines Pilotprojekts, bei dem die digitale Währung über die Schweizer Börse SIX ausgegeben werden soll.

Allerdings stellte der Präsident der SNB klar, dass diese Aktion weit über die Grenzen eines einfachen Tests hinausgehe. Jordan unterstrich die seriöse Natur und die praktische Ausrichtung des Projekts und machte deutlich, dass es sich dabei um eine Währung handeln werde, die den Bankreserven gleichkommt - mit dem vorrangigen Ziel, authentische Transaktionen mit Akteuren des Marktes zu erproben.

Da das Vorhaben speziell auf den Grosshandel ausgerichtet ist, wird diese Art von digitaler Zentralbankwährung auch als "Wholesale CBDC" bezeichnet. Im Gegensatz zu Einzelhandels-CBDCs, die direkt für Transaktionen zwischen Verbrauchern und Geschäften eingesetzt werden können, sind Grosshandels-CBDCs in erster Linie für den Austausch zwischen Geschäftsbanken und anderen Finanzinstitutionen konzipiert.

Erweiterung auf Einzelhandel durchaus machbar

Eine potenzielle Erweiterung auf den Einzelhandel und Privatkunden sieht die SNB für zukünftige Szenarien durchaus als machbar an. Dennoch geht die Bank derzeit eher vorsichtig vor. Jordan brachte die Position der Bank zum Ausdruck, indem er bekannt gab, dass sie nicht ausschliesse, irgendwann CBDCs im Einzelhandel einzuführen. Momentan bleibt sie aber eher zurückhaltend.

Das genaue Datum, an dem die Testphase dieses Projekts beginnen soll, steht noch nicht fest. Nach Angaben des SNB-Chefs sollen die ersten Schritte des Projekts allerdings "bald" stattfinden. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Schweiz an vorderster Front der digitalen Geldrevolution positioniert und Möglichkeiten erforscht, die diese neue Form der Währung für das Finanzsystem des Landes bieten könnte.

