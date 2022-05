Dr. Doom Nouriel Roubini arbeitet an tokenisiertem US-Dollar

• Entwicklung eines tokenisierten US-Dollars zur Rettung der amerikanischen Leitwährung• Die Digitale Währung wird durch fundamentale Vermögenswerte gestützt• Roubini bekräftigt weiter seine Kritik an Kryptowährungen

Der als Dr. Doom bekannte Wirtschaftsprofessor warnte zuletzt mehrfach vor einer Stagflation und zeichnete düstere Szenarien.

Roubini sieht Rolle des US-Dollars gefährdet

Als direkte Folge des Ukraine-Krieges sieht Roubini die Rolle des US-Dollars zur Durchsetzung globaler Sanktionen als zentrales Instrument gefährdet, dies schwäche die Fiat-Währung zwangsläufig. Eine Diversifizierung der Währungsreserven verschiedener Länder sei auf jeden Fall ein stark stagflationär wirkender Faktor. Die Umdeutung des US-Dollars als Waffe schwäche die amerikanische Währung und beeinflusse das internationale Finanzsystem zu dessen Nachteil. Daher scheint es logisch, nach einem Weg zu suchen, den US-Dollar zu stärken. Roubini will gemeinsam mit dem CEO von Atlas Capital, Reza Bundy, "ein neues Instrument einzuführen, das in Wirklichkeit ein widerstandsfähigerer Dollar ist". Dieses Engagement zur Entwicklung einer digitalen US-Währung ist sicherlich nicht als Hinwendung Roubinis zu Kryptowährungen zu verstehen.

Tokenisierter US-Dollar auf dem Weg?

In einem Interview mit Bloomberg spricht Nouriel Roubini über seine Rolle bei der Entwicklung eines digitalen Coins, der die Rolle des US-Dollars in der Weltwirtschaft einnehmen könnte. Das von Roubini mitbegründete Atlas Capital Team arbeitet an einem tokenisierten US-Dollar. "Wir haben erkannt, dass Amerikas Reservewährung Dollar in Gefahr sein könnte und arbeiten daran, ein neues Instrument zu schaffen, das effektiv einen widerstandsfähigeren Dollar darstellt", äusserte Roubini gegenüber Bloomberg. Zusammen mit dem Web3-Entwickler Mysten Labs ist das in Dubai ansässige Unternehmen mit der Entwicklung des United Sovereign Governance Gold Optimized Dollar (USG) betraut.

Auf Twitter fasste Roubini die Entwicklung des USG in drei Schritten zusammen.

USG will be first an index, then an ETF & last a security token backed by real/fin assets with AML/KYC features. Hedge against inflation, pol/geopol risks; & with ESG features.



Crypto Critic Nouriel Roubini Is Working on a Tokenized Dollar Replacement https://t.co/kk38notzkB - Nouriel Roubini (@Nouriel) May 9, 2022

Der USG solle zunächst als traditioneller Index angelegt werden, der Grossinvestoren Total Return Swaps anbietet. In einem zweiten Schritt werde dann ein börsengehandelter Fonds, ein ETF, entstehen. In einem dritten und letzten Schritt könne dann ein Sicherheits-Token entwickelt werden, der durch fundamentale Vermögenswerte, wie kurzfristige US-Staatsanleihen, Gold und US-Immobilien gestützt sei. Dieser Token soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, so Roubini im Interview.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Die Entwicklung eines digitalisierten US-Dollars sei der End- und nicht der Startpunkt des Prozesses und diene der Absicherung gegen Inflation, geopolitische Risiken, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Weiter bekräftigt Roubini an verschiedenen Stellen seine ablehnende Haltung gegenüber Bitcoin & Co, weil sie keinen fundamentalen Wert hätten. In einem Tweet kommentiert er zuletzt "40 Prozent der Bitcoin-Investoren sind jetzt unter Wasser".

Redaktion finanzen.ch