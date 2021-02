Dogecoin im Zick-Zack-Modus: Elon Musk sorgt für Kurseinbruch bei Dogecoin

Mehr als 7 Prozent hat die Spasswährung Dogecoin seit Sonntag verloren. Schuld ist einer, der erst dafür gesorgt hatte, dass die Kryptowährung neue Rekorde erreichen konnte.

Der Tesla-Chef hat auf Twitter mit einem Tweet für Furore in der Kryptowährungscommunity gesorgt. "Wenn grosse Dogecoin-Besitzer den grössten Teil ihrer Coins verkaufen, hat das meine volle Unterstützung. Zu viel Konzentration ist das einzige wirkliche Problem in meinen Augen", erklärte der Milliardär.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.