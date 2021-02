Director of Engineering gesucht: Ripple treibt Expansion voran

• Stellenanzeige für Director of Engineering• "Internet of Value" als Zukunft• Ripple mit Expansion und NeueinstellungObwohl sich Ripple gegenwärtig mit Vorwürfen seitens der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert sieht, lässt sich das Unternehmen nicht beirren und hält an seinen Ambitionen fest. Zu sehen ist das unter anderem an einer im Januar eingestellten Stellenausschreibung, die in einem Blogpost auf der Unternehmensseite veröffentlicht wurde.

Teamleiter für Entwicklung der Ripple-Zahlungsplattform fehlt noch

Das XRP-Unternehmen sucht laut seiner Stellenanzeige nach einem Director of Engineering. Seine Aufgaben umfassen vor allem die Leitung des Teams, das für die Open-Source-Entwicklungsdienste für die Zahlungsplattform RippleX zuständig ist.

Kernpunkt sei auch die Erstellung von Produkten, die es für Entwickler einfacher macht, das "Internet of Value" zu verwirklichen. Dabei handelt es sich ein von Ripple entworfenes Konzept, das Datenübertragung vereinfachen soll.

Ripple hat Expansion im Blick

Darüber hinaus erweitert Ripple seine Dienste, davon berichtet die auf Kryptowährungen fokussierte Seite CoinDesk. Mitte Januar schloss die Krypto-Firma einen Vertrag mit dem malaysischen Geldtransfer-Anbieter von Mobile Money. Auch mit bKash aus Bangladesch tütete Ripple einen Deal ein - dabei handelt es sich um einen der grössten Anbieter von mobilen Zahlungsdienstleistungen des Landes. So soll zwischen den Ländern ein Überweisungskorridor geschaffen werden.

Redaktion finanzen.ch