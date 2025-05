Devisen: Nur wenig Bewegung - Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

Zürich (awp) - Der Devisenhandel verläuft am Dienstag ohne grosse Ausreisser. Das Hin und Her von US-Präsident Donald Trump in seiner Zollpolitik bleibt das beherrschende Thema am Markt. So erklärte der US-Präsident zuletzt, er sehe zwar gute Fortschritte bei den Zollverhandlungen, mit dem wichtigsten Kontrahenten China plane er aber in dieser Woche keine Gespräche. Dabei waren die Hoffnungen auf eine Annäherung der beiden Seiten zuletzt eine Stütze für die Stimmung.

Zum Franken geht der Euro am Mittag zu 0,9334 um. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9315 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8248 etwas fester als am frühen Morgen (0,8230). Derweil hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 1,1319 zeigt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Generell sei die Spannung vor der im heutigen Tagesverlauf beginnenden zweitätigen Sitzung der US-Notenbank Fed sei gross, sind sich die Marktakteure einig. Neben der eigentlichen Zinsentscheidung am morgigen Mittwoch sei vor allem die Kommunikation des Fed wichtig. Experten erwarten, dass die FOMC-Mitglieder eine Vorfestlegung auf den weiteren Zinspfad vermeiden und wie bisher auf die Datenabhängigkeit der zukünftigen Entscheidungen verweisen werden.

Generell hätten sich die Stimmungsindikatoren in der US-Wirtschaft zuletzt mehrheitlich eingetrübt, heisst es in einem Morgenkommentar der Helaba. Dies gelte sowohl für die Verbraucher als auch die Unternehmen. Erst zum Wochenstart wurde allerdings ein solider ISM-Serviceindex bekanntgegeben. Das BIP-Wachstum sei indes zum Erliegen gekommen.

awp-robot/hr/ra