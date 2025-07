Devisen: Franken zum Dollar und zum Euro stabil

Am Devisenmarkt gibt es kurz vor dem Wochenende kaum noch Bewegung, der Franken zeigt sich sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro stabil. Der US-Dollar wird derzeit zu 0,7971 gehandelt, das ist gleichviel wie schon am Morgen oder auch am Vorabend.

Der Euro steht derzeit bei 0,9317 und bewegt sich dabei ebenfalls in einer sehr schmalen Bandbreite. Das gleiche gilt für das Währungspaar EUR/USD bei 1,1688.

Weiterhin bleibe das Zollthema an den Finanzmärkten präsent, hiess es im Handel. US-Präsident Donald Trump hatte im globalen Zollstreit gegen den Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent angeordnet. Zuvor hatte Trump bereits zahlreiche Briefe an andere Länder mit Zollankündigungen öffentlich gemacht. Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch immer nicht eingetroffen.

Zürich (awp)