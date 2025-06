Devisen: Dollar schwächt sich weiter ab - Euro auf neuem Hoch

(Update mit Hinweis, dass der Euro zum Dollar ein neues Hoch erreicht hat)

Zürich (awp) - Die zunächst anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten sorgte am Mittwoch für eine gewisse Normalisierung der Kurse am Devisenmarkt. Der Dollar verlor gegenüber dem Euro und dem Franken an Wert, der Euro erreichte sogar ein neues Mehrjahreshoch.

So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am Abend 1,1661 US-Dollar. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2021. Am Morgen wurde sie noch zu 1,1611 Dollar gehandelt.

Auch zum Franken schwächte sich der Greenback im Tagesverlauf leicht ab. Derzeit wird der Dollar bei 0,8041 Franken gehandelt. Zu Tagesbeginn waren es noch 0,8054 Franken.

Das Euro-Franken-Paar notiert derweil bei 0,9377. Damit hat der Euro verglichen zu 0,9352 am Morgen auch zum Franken an Stärke gewonnen.

Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran hatte die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten für mehr Risikofreude bei den Anlegern gesorgt, was den US-Dollar unter Druck gesetzt und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen habe, hiess es im Handel. Ausserdem wurde am Markt auf die Geldpolitik in den USA verwiesen.

Jüngste Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, deuten zwar darauf hin, dass es das Fed trotz vehementer Forderungen durch US-Präsident Donald Trump mit Zinssenkungen nicht eilig hat. Experten der Dekabank verwiesen aber auch auf den Hinweis von Powell, dass der Leitzins auf das neutrale Niveau abgesenkt werden könnte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen belastet den Dollar.

