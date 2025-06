Devisen: Dollar schwächer - USD/CHF pendelt um die 80 Rappen

Zürich (awp) - Der US-Dollar zeigt sich weiter von der schwachen Seite. Zuletzt schwankte der "Greenback" mit 0,8000 wieder um die Marke von 80 Rappen, nachdem er am Mittag bei 0,7980 noch leicht darunter stand und sein Tief bei 0,7957 markiert hatte.

Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1723 ein wenig höher als gegen Mittag (1,1709). Nach der Publikation des von der US-Notenbank Fed viel beachteten PCE-Deflators büsste der Dollar etwas an Boden ein. Die Einkommen der privaten Haushalte im Mai waren überraschend gesunken. Zum Vormonat fielen sie um 0,4 Prozent. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Konsumausgaben überraschten ebenfalls negativ. Die Schwächephase war aber nur von kurzer Dauer, wenig später erholte er sich sowohl um Franken und Euro wieder und sprang ziemlich genau auf das Niveau vor der Zahlenpublikation zurück.

Derweil hat am Nachmittag die Gemeinschaftswährung zum Franken wieder klar zugelegt und wird aktuell bei 0,9377 Franken gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau des frühen Handels. Nachdem der Euro sich um die Mittagszeit noch etwas abgeschwächt hatte und auf bis zu 0,9342 gefallen war, gewann er im Nachmittagshandel stetig an Wert hinzu.

Die Anleger schauen vor allem auf die Zinsen in den USA. Insbesondere die Spekulationen, dass US-Präsident Donald Trump schon im Herbst einen Nachfolger für Fed-Chef Jerome Powell ernennen könnte, heizten Hoffnungen auf möglicherweise frühere Zinssenkungen an. Bekanntlich hatte Trump Powell mehrfach scharf kritisiert und ihn zu deutlichen Zinsschritten aufgefordert. Die Ernennung eines Nachfolgers könnte die Position von Powell schwächen, meinen Händler.

