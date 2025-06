Devisen: Dollar legt im späten Handel weiter zu

Anzeige

Zürich (awp) - Der Dollar hat am Dienstagabend zum Euro aber auch zum Franken weiter zugelegt. Am Markt wurde auf die Nervosität an den Finanzmärkten verwiesen. Anleger griffen nun zum Dollar als Fluchtwährung in unsicheren Marktphasen. Auch US-Staatsanleihen legten zu.

Die europäische Gemeinschaftswährung fiel am Abend zum US-Dollar wieder unter die Marke von 1,15 und kostete am Abend noch 1,1479 US-Dollar. Der Dollar verteuerte sich auch zum Franken: Im späten US-Handel wurde er zu 0,8170 gehandelt nachdem er am Vorabend noch 0,8127 Dollar gekostet hatte.

Der Euro gab aber auch zum Franken nach. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9380 Schweizer Franken gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch mehr als 94 Rappen gekostet hatte.

Dass US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel vorzeitig verlassen und zur Flucht aus der iranischen Hauptstadt Teheran aufgerufen hatte, sorge für Nervosität an den Finanzmärkten, hiess es. Trump will nach eigenen Worten ein "echtes Ende" für das iranische Atomprogramm. Ein direktes militärisches Eingreifen der USA wird nicht ausgeschlossen. Da die Vereinigten Staaten ein Ölförderland sind, profitiert der Dollar auch vom im Zuge der Unsicherheit gestiegenen Ölpreis

awp-robot/