Coinbase beschuldigt SEC - Kryptobranche soll "erstickt" werden

• SEC lehnt Regelungsvorschlag von Coinbase ab• Coinbase reicht Stellungnahme beim Gerichtshof ein• Coinbase: SEC will die Kryptobranche "ersticken"

Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und die Kryptobörse Coinbase befinden sich bereits seit längerem im Clinch. Nun wirft Coinbase der SEC sogar vor, die Kryptobranche "ersticken" zu wollen. Bereits im Juni 2023 hatte die SEC Klage gegen Coinbase eingereicht. Der Vorwurf lautete: Coinbase sei nie als nationale Wertpapierbörse oder ähnliches registriert gewesen und habe damit die Offenlegungsvorschriften für Wertpapiermärkte umgangen. Coinbase hatte die Klage abweisen lassen wollen, doch die SEC habe sich konsequent dagegen gewehrt, wie sich Cointelegraph erinnert.

Anzeige

Nun gab Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, kürzlich bekannt, dass die Kryptobörse die Ablehnung ihres Regelsetzungsantrags durch die SEC angefochten habe. "Bemerkenswerterweise sagt die SEC immer wieder, dass es keine Rolle spielt, ob die Industrie die Regeln einhalten kann", schrieb Grewal auf X. Und weiter: "Die SEC ist bestrebt, die Branche der digitalen Vermögenswerte zu ersticken und weigert sich, die notwendigen Regeln bereitzustellen, die die Branche gefordert hat, um den Druck zu verschärfen. Wir schätzen die sorgfältige Prüfung des Dritten Bezirks in dieser Angelegenheit".

Remarkably, the SEC’s says - over and over again - that it doesn’t matter if the industry can comply with the rules. The SEC is bent on choking the digital asset industry, and is refusing to provide the necessary rules the industry has requested in order to tighten the squeeze.…