BRETT Kurs stürtzt ein, während neuer Base Memecoin DAWGZ Millionen generiert

Der Meme-Coin BRETT, der in den vergangenen Monaten auf der Base-Blockchain für Aufsehen sorgte, erlebt derzeit einen drastischen Kursrückgang. Während BRETT stark an Wert verliert, zieht ein neuer Konkurrent im Base-Ökosystem die Aufmerksamkeit auf sich: Der Meme-Coin DAWGZ hat nähmlich in kurzer Zeit Millionen von Dollar generiert und könnte sich als vielversprechende Alternative erweisen.

BRETT ist bereits weit unter sein jüngstes Allzeithoch zurückgefallen

Die Base-Blockchain von Coinbase hat in den letzten Wochen und Monaten bemerkenswertes Wachstum erlebt und sich als eine der dynamischsten Blockchains etabliert. Zeitweise übertraf das Wachstum und die steigende Popularität dieser Blockchain sogar die von Ethereum. Ein Coin, der besonders von diesem Aufschwung profitieren konnte, ist der neue Meme-Coin BRETT. Innerhalb des letzten Monats erlebte dieser Coin einen der bedeutendsten Anstiege im Meme-Coin-Markt.

BRETT und die gesamte Base-Blockchain sind noch relativ junge Projekte; der Coin wurde erst im März dieses Jahres auf CoinMarketCap gelistet. Von einem anfänglichen Wert von unter 0,04 $ konnte BRETT im Mai und Juni eine beeindruckende Rallye verzeichnen, die ihn auf sein bisheriges Allzeithoch von knapp 0,20 $ brachte. Doch nach diesem starken Anstieg folgte eine Phase der Korrektur. Zunächst fiel der Kurs auf unter 0,15 $, wo er sich eine Zeit lang halten konnte. Schliesslich stürzte BRETT Anfang August weiter ab und erreichte einen Tiefststand von 0,06 $.

Quelle: CoinMarketCap.com

Nach dieser deutlichen Korrektur befindet sich der Coin nun seit fast einem Monat in einer Konsolidierungsphase, in der sein Preis zwischen 0,07 $ und 0,105 $ schwankt. Aktuell liegt der Kurs mit 0,074 $ wieder am unteren Ende dieser engen Konsolidierungsrange. Trotz eines Anstiegs von über 90 % seit dem Launch ist die jüngste Wertentwicklung von BRETT eher negativ. Allein in den letzten dreissig Tagen verzeichnete der Coin einen Wertverlust von circa 40 %. In der vergangenen Woche verlor BRETT über 20 % an Wert, und innerhalb der letzten 24 Stunden fiel der Kurs um etwa 9 %.

Der Preisverfall spiegelt sich auch in der Marktkapitalisierung wider, die auf nur noch 735 Millionen $ gesunken ist, was BRETT zum 78. grössten Coin auf dem Markt macht. Noch deutlicher ist der Rückgang im Handelsvolumen, das mit nur noch 11 Millionen $ in den letzten 24 Stunden auf den 200. Platz im Vergleich zu anderen Kryptowährungen gefallen ist. Das Interesse an Investments in BRETT scheint somit stark rückläufig zu sein.

Dennoch glauben viele Anleger weiterhin an das Potenzial der Base-Blockchain, richten ihr Interesse jedoch zunehmend auf jüngere und kleinere Projekte. Ein prominentes Beispiel für ein solches neues Projekt ist Base Dawgz mit seinem Coin DAWGZ, das aktuell bei Investoren auf grosses Interesse stösst.

DAWGZ stellt jetzt interessante Investitionsalternative im Base-Ökosystem dar

Das Base-Netzwerk hat sich in kurzer Zeit als bedeutendes Zentrum für Meme-Coins etabliert. Allerdings gab es bisher eine spürbare Lücke: Ein Meme-Coin mit dem beliebten Shiba-Inu-Theme, wie man es von anderen erfolgreichen Netzwerken kennt, fehlte. Genau hier kommt Base Dawgz (DAWGZ) ins Spiel, das nun diese Lücke füllt und als vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Base-Ökosystem gilt.

Base Dawgz ist nicht nur ein weiterer Meme-Coin, sondern ein Projekt, das durch seine durchdachte Strategie und sein grosses Potenzial heraussticht. Der PreSale von DAWGZ war bereits ein grosser Erfolg und brachte in nur etwas mehr als zwei Monaten rund 3,2 Millionen Dollar ein. Das zeigt das enorme Interesse der Anleger an diesem Projekt. Der Token wird am 4. September um 17:00 Uhr MEZ an einer dezentralen Börse debütieren, und frühe Investoren haben bis dahin die letzte Gelegenheit, DAWGZ zum Preis von 0,008582 $ zu erwerben. Angesichts der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs wird erwartet, dass der Preis des Tokens nach dem Börsenlisting deutlich steigen könnte.

Quelle: Basedawgz.com

Ein besonderer Vorteil von Base Dawgz ist der Multi-Chain-Ansatz, den das Projekt verfolgt. DAWGZ wird nicht nur auf der Base-Blockchain, sondern auch auf Solana, Ethereum, Avalanche und der Binance Smart Chain verfügbar sein. Die breite Verfügbarkeit macht den Token für eine Vielzahl von Investoren attraktiv, da jeder seine bevorzugte Blockchain nutzen kann. Das unterstreicht die ambitionierten Pläne des Entwicklerteams, DAWGZ zu einem zentralen Akteur im Meme-Coin-Markt zu machen.

Auch ein Highlight des Projekts ist das innovative „Refer and Earn“-Programm. Dieses Programm soll die Reichweite von Base Dawgz weiter ausbauen, indem es Anleger dafür belohnt, Social-Media-Inhalte wie Memes auf Plattformen wie X zu erstellen und zu verbreiten. Anleger können durch das Teilen von Inhalten Punkte sammeln, die später in $DAWGZ-Tokens umgewandelt und direkt an ihre Wallets per Airdrop übertragen werden. Das Programm fördert nicht nur die Community-Beteiligung, sondern steigert auch die Präsenz von Base Dawgz in den sozialen Medien erheblich.

Zusätzlich bietet Base Dawgz eine Staking-Funktion, die besonders für langfristig orientierte Anleger interessant ist. Derzeit können Investoren durch das Staking von DAWGZ eine aussergewöhnlich hohe jährliche Rendite von über 700 % erzielen. Das ist möglich, weil noch relativ wenige Token im Staking-Pool gebunden sind, was zu diesen hohen Renditen führt. Mit der Zeit könnte die Rendite sinken, wenn mehr Token gestaked werden, aber das Potenzial für hohe Erträge bleibt bestehen. Das Staking-Programm ist ein zentraler Bestandteil des Projekts und zeigt, wie das Entwicklerteam den Wert von DAWGZ langfristig steigern möchte. Durch das Staking wird zudem ein erheblicher Teil des Token-Supplys gebunden, was das verfügbare Angebot verknappt und potenziell zu einem Preisanstieg führen könnte, wenn der Handel auf den DEXs beginnt.

Die Sicherheit der Investitionen in Base Dawgz wird durch umfangreiche Audits des Smart Contracts von Solid Proof gewährleistet. Diese Audits haben keine nennenswerten Probleme aufgezeigt, was den Investoren zusätzliche Sicherheit bietet. Das ist ein wichtiger Faktor, der das Vertrauen in das Projekt stärkt.

The $DAWGZ presale has ended!



You are still able to buy the token at listing price if you so wish. Please stay tuned for more info.



DEX launch date: 4 September 2024, 5pm CET pic.twitter.com/B9gFx6Yju6 — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 28, 2024

Für den Kauf von DAWGZ gibt es eine Vielzahl von Optionen. Interessenten können den Token über verschiedene Netzwerke wie Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder die Binance Smart Chain erwerben. Zahlungen sind flexibel und können unter anderem mit Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Tether (USDT) oder Avalanche (AVAX) vorgenommen werden.

Die Community von Base Dawgz wächst ebenfalls stetig und zählt bereits über 7.300 Mitglieder auf Plattformen wie X und Telegram. Die lebhafte Community ist ein Zeichen für das starke Interesse und die Unterstützung, die das Projekt erhält. Mit täglichen Updates und Mini-Wettbewerben bleibt die Community engagiert und informiert.

