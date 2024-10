Bitcoin-Wal-Bestand auf neuem Höchststand seit 2021: Gibt es eine neue Rekordrally?

• Bitcoin-Wale auf Höchststand seit 2021• Rekordhoch auch bei Hash-Rate• Experten bullish für Bitcoin

Trotz mehrerer Versuche hat der Bitcoin-Kurs es bislang nicht geschafft, die entscheidende Marke von 70'000 US-Dollar zu überschreiten. Am 25. Oktober 2024 bewegte sich der Kurs zwischenzeitlich bei 68'234 US-Dollar. Gleichzeitig hat die Anzahl der Bitcoin-Wale einen Höchststand erreicht, der zuletzt im Jahr 2021 beobachtet wurde. Laut André Dragosch, europäischer Head of Research bei Bitwise, der sich auf Daten von Glassnode bezieht, steigt die Zahl der Bitcoin-Wale Ende Oktober auf 1'678.

Bitcoin-Wale: Ein Anstieg mit Folgen

Bitcoin-Wale sind Wallets, die über 1'000 Bitcoin halten. Diese Adressen haben das Potenzial, den Markt erheblich zu beeinflussen, da die Besitzer, oft institutionelle Investoren oder wohlhabende Privatpersonen, durch ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidungen den Preis bewegen können. Insbesondere nach der Ankündigung niedrigerer Zinssätze war ein Anstieg der Bitcoin-Wal-Aktivitäten zu erwarten, da niedrigere Zinssätze die Liquiditätsbedingungen für risikobehaftete Vermögenswerte verbessern. Die Aktivitäten der Wale sind für Marktbeobachter aufschlussreich, da sie als erfahrene Investoren gelten.

Geht es nach Dragosch könnte damit ein neues Allzeithoch bei Bitcoin näher rücken, wie er auf der Plattform X berichtet. Die Zunahme dieser Wallets kann auf ein wachsendes Interesse und Vertrauen in Bitcoin hindeuten. Viele Krypto-Experten rechnen noch in diesem Quartal mit einem neuen Allzeithoch. Während wohlhabende Investoren sich durch umfangreiche BTC-Käufe auf einen möglichen Bullrun vorbereiten, lässt das Interesse von Privatinvestoren nach. Die Bestände von Privatinvestoren sind, wie CryptoQuant gegenüber CoinDesk berichtet, innerhalb von 30 Tagen lediglich um etwa 1'000 Bitcoin gestiegen, was ein historisch langsames Wachstum darstellt.

Miner sind optimistisch: Rekordhoch bei der Hash-Rate

Zusätzlich zum Anstieg der Bitcoin-Wale stieg die Bitcoin-Hash-Rate am 21. Oktober 2024 auf den höchsten Wert, den das Netzwerk je verzeichnet hat. Diese Kennzahl bietet wertvolle Einblicke in die Aktivität und Gesundheit des Netzwerks und spiegelt den Optimismus der Miner wider. Ein steigender Hash-Rate-Wert deutet darauf hin, dass mehr Miner am Netzwerk teilnehmen, was oft mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises korreliert. Hinter der Angabe verbirgt sich die gesamte Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes - je höher die Hash-Rate ausfällt, als desto sicherer kann das Netzwerk gelten.

Steht die nächste grosse Bitcoin-Rally bevor?

Die aktuelle Akkumulation der Bitcoin-Wale und das Rekordhoch bei der Hash-Rate sind vielversprechende Signale für den Markt. Zwar sollten kurzfristige Konsolidierungsphasen und mögliche Herausforderungen im aktuellen Bullrun nicht ignoriert werden, dennoch könnten die Wale mit ihren strategischen Entscheidungen den Bitcoin-Kurs massgeblich beeinflussen. Die Aktivitäten der Wale und die Hash-Rate deuten darauf hin, dass nach einer Phase der Seitwärtsbewegung zwischen Mai und September wieder Bewegung in den Markt kommt. Historisch gesehen steigen diese Investoren oft vor den privaten Käufern in den Markt ein, was darauf hindeutet, dass man in den kommenden Monaten, insbesondere im Jahr 2025, mit einer grösseren Rally rechnen kann. Die Bitcoin-Community könnte an einem Wendepunkt stehen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob sich die Vorzeichen einer neuen Rally weiter verstärken.

Redaktion finanzen.ch

