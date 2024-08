Bitcoin steigt über 61.000 US-Dollar: Experten sehen Anzeichen für nachhaltigen Aufwärtstrend

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen kräftigen Anstieg von mehr als 3,5 Prozent und überschreitet damit die Marke von 61.000 US-Dollar. Die kürzlich veröffentlichten Fed Minutes deuten auf eine wahrscheinliche Zinssenkung im September hin, was die positive Stimmung am Kryptomarkt weiter befeuert.

Steigende Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETFs

Der renommierte Krypto-Experte Michaël van de Poppe hebt die aktuelle Stärke des Bitcoin-Marktes hervor. In den ersten beiden Tagen dieser Woche flossen bereits rund 150 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur Vorwoche darstellt.

Diese Zunahme der Kapitalzuflüsse signalisiert ein wachsendes Interesse und Vertrauen der Anleger. Van de Poppe sieht darin Anzeichen für eine mögliche bevorstehende Kursrallye. Die technische Analyse zeigt zudem, dass Bitcoin aus einem abwärts gerichteten Trendkanal ausgebrochen ist, was auf eine Phase zunehmender Stärke hindeutet.

Neue Krypto-Projekte zeigen Potenzial

Während Bitcoin an Stärke gewinnt, zeigen auch neue Krypto-Projekte vielversprechende Entwicklungen. Ein Beispiel dafür ist PlayDoge ($DOGE), ein Play-to-Earn (P2E)-Spiel, dessen Vorverkauf in wenigen Tagen endet. PlayDoge hat bisher rund 6,2 Millionen US-Dollar an Investitionen eingesammelt und kombiniert nostalgische Spielelemente mit moderner Blockchain-Technologie. Das Spiel, das bald im Google Play Store und Apple App Store verfügbar sein wird, basiert auf dem Konzept der Pflege eines virtuellen Shiba Inu-Haustiers.

Direkt zur PlayDoge Website

PlayDoge bietet Spielern die Möglichkeit, durch die Pflege ihres digitalen Haustiers $PLAY-Token zu verdienen. Diese können sowohl im Spiel verwendet als auch auf dem freien Markt gehandelt werden. Zusätzlich bietet PlayDoge durch Staking hohe Renditen von bis zu 80 Prozent APY.

Interessierte Anleger können noch bis zum 26. August um 12 Uhr deutscher Zeit am Vorverkauf teilnehmen. Der aktuelle Preis für den $PLAY-Token liegt bei 0,00531 US-Dollar, wobei nach Abschluss des Vorverkaufs der Token-Claim sowie die Listung auf dezentralen Börsen (DEX) erwartet werden.

Jetzt PlayDoge kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.