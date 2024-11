Bitcoin schlägt Silber: Warum der Bitcoin zu den wertvollsten Assets der Welt gehört

• Bitcoin auf Rekord-Rally• Trump-Sieg beflügelt die Ur-Kryptowährung• Bitcoin nun wertvoller als Silber

Anfang letzter Woche kletterte der Bitcoinkurs erstmals über die Marke von 90'000 Dollar. "Es herrscht weiterhin Goldgräberstimmung am Markt", kommentierte Experte Timo Emden von Emden Research laut dpa diese Entwicklung, für die er unter anderem den sogenannten FOMO-Effekt ("Fear of Missing Out") verantwortlich machte, also das Phänomen, dass Anleger von der Besorgnis beherrscht werden, nicht an einem Aufschwung partizipieren zu können. Die Anleger wollen also später nicht bereuen, dass sie nicht rechtzeitig eingestiegen sind. Laut CoinMarketCap erreichte der Bitcoin im weiteren Wochenverlauf (13.11.2024) sogar ein Allzeithoch von 93'434,36 Dollar.

Kurstreiber Donald Trump

Kräftigen Rückenwinred erhielt die älteste und bekannteste Kryptowährung von der US-Präsidentschaftswahl am 05. November. Seit klar ist, dass Donald Trump wieder ins Weisse Haus einziehen wird, ging es mit dem Bitcoin, der vor der Wahl noch unter 70'000 Dollar notiert hatte, kräftig aufwärts. Die Krypto-Community setzt grosse Hoffnungen in den Republikaner, der während seines Wahlkampfes versprochen hatte, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und zudem für billigen Strom für das Bitcoin-Mining zu sorgen.

"Nun setzen auch die letzten Marktteilnehmer darauf, dass Donald Trump als Schutzherr für Bitcoin und Co fungiert und seine bereits verteilten Vorschusslorbeeren tatsächlich in die Praxis umsetzt", kommentierte Timo Emden die jüngste Rekordfahrt. "Die 100'000-Dollar-Marke könnte schon bald fallen", sieht der Experte noch Luft nach oben.

Bitcoin überholt Silber

Infolge der aktuellen Euphorie hat der Bitcoin im Ranking der wertvollsten Assets weitere Plätze gutgemacht und hat den sieben Platz erobert. Damit konnte die weltweit beliebteste Kryptowährung endlich an Silber vorbeiziehen: Mit 1,818 Billionen US-Dollar liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin über der von Silber mit nur 1,771 Billionen US-Dollar. Das Edelmetall ist laut "CompaniesMarketCap" inzwischen auf den neunten Platz des Rankings abgerutscht.

Auch an Saudi Aramco, der weltgrössten Erdölfördergesellschaft (Platz 8), sowie am Facebook-Konzern Meta (Platz 10) ist der Bitcoin in den letzten Tagen vorbeigezogen. Mit 2,119 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung hat die Google-Mutter Alphabet (Platz 6) noch einiges an Vorsprung, erscheint jedoch trotzdem in Reichweite, sollte die derzeitige Begeistung am Kryptomarkt anhalten. Ganz anders Gold. Das gelbe Edelmetall führt das Ranking mit 17,659 Billionen US-Dollar mit deutlichem Abstand an und dürfte noch für einige Zeit unerreichbar sein.

