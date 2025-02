Bitcoin Prognose: Was sagen DeepSeek, ChatGPT, Gemini und Grok?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der KI-Markt ist heiss umkämpft: ChatGPT, Gemini, Grok und jetzt DeepSeek aus China. Die Zahl der User, die mit einem oder mehreren KI-Bots arbeiten, steigt tagtäglich. Dabei werden sie zu unterschiedlichen Themen befragt oder beauftragt, Bilder aus Text zu erstellen. Einige nutzen die KI-Bots auch für Prognosen. Beispielsweise, wie hoch der Bitcoin im Jahr 2025 steigt.

Das sagt ChatGPT

Die von OpenAI geschaffene KI setzt bei der Prognose auf grundlegende Marktmechanismen. Dabei konzentriert sich ChatGPT auf die Adoption durch Institutionen, Regulierungen und berücksichtigt auch den Halving Effekt. ChatGPT hat für das Jahr 2025 zwei Szenarien:

Entwickeln sich die Marktbedingungen positiv und findet der Bitcoin weiterhin die breite Akzeptanz, könnte der Kurs bis Ende 2025 in Richtung 200.000 US Dollar gehen. Wenn sich jedoch der Markt in die gegengesetzte Richtung entwickelt, es also zu strengen Regulierungen kommt, die Krypto-Begeisterung abnimmt und die Wirtschaft schwächelt, ist ein Rückgang auf 30.000 US Dollar nicht auszuschliessen.

Das sagt Grok

Die KI aus dem Hause X verlässt sich bei der Erstellung der Prognose auf Analysen der Vermögensverwalter Bernstein und Standard Chartered oder auch des Finanzexperten Matthew Sigel von VanEck. Der KI-Bot berücksichtigt bei der Prognose aber auch historische Trends und Zyklen – auch hier wird auf das Bitcoin Halving Rücksicht genommen.

Grok geht davon aus, dass der Preis Ende des Jahres zwischen 180.000 US Dollar und 250.000 US Dollar liegen kann. Somit ist man, zumindest auf den ersten Blick, optimistischer als ChatGPT. Die OpenAI KI hat den Höchstpreis mit 200.000 US Dollar angesetzt.

Jedoch warnt die KI vor FOMO – die Angst, etwas zu verpassen. Aufgrund der Volatilität ist die Prognose auch sehr unsicher. „Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein und nur Geld investieren, dessen Verlust sie verschmerzen können“, so der Hinweis von Grok.

Das sagt DeepSeek

Die KI aus China hat drei Szenarien erstellt und begründet diese in weiterer Folge auch. Das konservative Szenario sieht Bitcoin zwischen 70.000 US Dollar und 120.000 US Dollar. „Bei stagnierender institutioneller Nachfrage, regulatorischen Hürden (z. B. in der EU oder Asien) oder einem schwachen globalen Wirtschaftsumfeld könnte Bitcoin nur moderat steigen“, so die Begründung von DeepSeek.

Im Zuge der klassischen Prognose liegt Bitcoin bei 120.000 US Dollar. Das aufgrund des Angebotsschocks durch das Halving sowie der Nachfrageexplosion durch potenzielle MicroStrategy-Nachahmer und ETFs.

Das optimistische Szenario sieht Bitcoin bei maximal 350.000 US Dollar bis Ende 2025. „1. Hyperbitcoinisierung: Staaten oder Konzerne adoptieren Bitcoin als Reservewährung (z. B. Mikrostaaten wie El Salvador). 2. Massive Kapitalzuflüsse aus dem traditionellen Finanzsystem bei einem Börsen-Crash oder einer Schuldenkrise. 3. Technologische Durchbrüche (z. B. Lightning-Netzwerk-Skalierung) erhöhen die Nutzbarkeit massiv“, so die Begründung.

Das sagt Gemini

Gemini erstellt folgende Prognose: „Grundsätzlich finde ich, dass die aktuellen Prognosen im Bereich des Möglichen liegen. Der Bitcoin-Kurs hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er zu starken Schwankungen neigt und sowohl rasante Anstiege als auch plötzliche Abstürze möglich sind.“ Detaillierter wird die KI, wenn sie direkt nach einer Kursprognose gefragt wird. Auch hier gibt es drei Szenarien:

Das konservative Szenario sieht ein Kursziel von 175.000 US Dollar. Gemini geht hier von moderater Regulierung, anhaltender Konkurrenz, stetige Adoption sowie keinen grossen technologischen Durchbrüchen oder Veränderungen aus.

Das realistische Szenario sieht Bitcoin Ende 2025 bei 230.000 US Dollar. Vor allem, wenn die Adoption durch Institutionen zunimmt, in wichtigen Märkten eine klare Regulierung herrscht, es Fortschritte bei der Skalierbarkeit gibt und es zu einem moderaten Einfluss von Konkurrenzprodukten kommt.

Gemini hat auch ein optimistisches Szenario – hier liegt der Bitcoin bei 350.000 US Dollar. Dieses Kursziel wird erreicht, wenn es eine globale Akzeptanz von Bitcoin als Wertanlage und Zahlungsmittel gibt, die institutionelle Nachfrage stark ist und sich Bitcoin gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann.

„Es ist ratsam, verschiedene Quellen und Expertenmeinungen zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild zu erhalten“, so Gemini abschliessend.

