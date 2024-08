Bitcoin Kurs Prognose: Preis könnte wieder in Richtung 52.500 Dollar abrutschen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einem kürzlichen Anstieg auf 70.000 Dollar befindet sich Bitcoin nun seit etwa einer Woche in einer Krise. Der Preis fiel um zweistellig und notiert derzeit bei etwa 60.500 Dollar. Analysten warnen nun vor einer möglichen weiteren Korrektur, die den Bitcoin-Preis noch tiefer als zuvor fallen lassen könnte. Doch wird sie auch wirklich eintreten?

Bitcoin steht nun bereits seit einer Woche tief in den roten Zahlen

Bitcoin befindet sich seit etwa einer Woche in einer schweren Krise. Innerhalb von nur sechs Tagen fiel der Kurs um mehr als 10 %. Am 29. Juli lag der Wert noch bei 70.000 USD, heute jedoch ist er auf 60.000 USD gefallen und unterschritt diese Marke sogar kurzzeitig. Nach einer grösseren Korrektur von über 4 % gestern, ging es heute erneut um 1,6 % bergab. Der aktuelle Wert erholte sich nur leicht auf 60.500 USD, was die Marktkapitalisierung auf 1,2 Billionen USD schrumpfen liess. Auch das Handelsvolumen sank innerhalb der letzten 24 Stunden um etwa 40 % auf 27,5 Milliarden USD.

Quelle: CoinMarketCap.com

Interessanterweise stieg die Bitcoin-Marktdominanz trotz oder gerade wegen dieser Korrektur weiter an. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der restliche Kryptomarkt schneller fällt als Bitcoin. Heute erreichte die Bitcoin-Marktdominanz einen neuen Höchststand von 55,7 %. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts sank um über 2 % auf 2,14 Billionen USD.

Seit dem Erreichen seines Allzeithochs im März befindet sich Bitcoin in einer Konsolidierungsphase zwischen 60.000 und 70.000 USD. Mehrere Versuche, die 70.000 USD-Marke nachhaltig zu überschreiten, sind bisher gescheitert, und es gab bereits zwei tiefere Korrekturen, die den Wert von Bitcoin zwischenzeitlich unter 60.000 USD fallen liessen. Die Rücksetzer konnten jedoch jedes Mal überwunden werden.

In Anbetracht der aktuellen Kursentwicklung fragen sich Anleger nun, ob eine dritte grössere Korrektur bevorsteht, die den Bitcoin-Wert möglicherweise noch tiefer fallen lassen könnte als zuvor.

Korrektur oder Rallye – beides scheint aktuell realistisch

Ein Blick auf den Bitcoin-Chart zeigt, dass sowohl eine Korrektur als auch eine Rallye derzeit möglich sind. Solange der wichtige Support bei 60.000 USD hält, könnte Bitcoin einen Bounce erleben, der den Kurs schnell wieder auf etwa 65.000 USD anheben könnte. Wird dieser Wert überwunden, wäre ein Anstieg bis zum nächsten Widerstand bei 67.500 USD denkbar. Ein Durchbruch über diese Marke könnte einen erneuten Versuch auslösen, die 70.000 USD zu überschreiten, was bisher jedoch mehrfach misslungen ist. Ein erfolgreicher Durchbruch könnte eine Kursrallye in Richtung eines neuen Allzeithochs bei 75.000 oder sogar 80.000 USD auslösen. Für den weiteren Jahresverlauf prognostizieren einige Analysten noch höhere Kursziele von 100.000, 150.000 oder sogar 500.000 beziehungsweise 1 Million USD für Bitcoin. Dafür müsste Bitcoin jedoch zunächst aus der aktuellen Konsolidierungsphase ausbrechen.

Quelle: TradingView.com

Sollte Bitcoin jedoch den 60.000 USD Support nicht halten können, droht eine tiefere Korrektur. In den letzten beiden Korrekturen konnte dieser Wert nicht verteidigt werden, was zu einem Rückgang auf 54.500 USD führte. Eine weitere Korrektur könnte den Kurs auf 52.500 USD oder sogar auf die psychologisch wichtige Marke von 50.000 USD fallen lassen. Trotz zahlreicher positiver Indikatoren wie einer möglichen bevorstehenden Rallye, neuen Bitcoin Spot ETFs, steigendem wirtschaftlichen Interesse und zunehmender Legitimation durch prominente Persönlichkeiten wie Donald Trump, der sich zuletzt immer positiver über Bitcoin geäussert hat, bleibt die Marktlage unsicher.

Viele Anleger zögern daher, zum aktuellen Zeitpunkt in Bitcoin zu investieren. Sollte jedoch eine neue Rallye beginnen, könnten davon insbesondere kleinere und jüngere Altcoins wie 99BTC massiv profitieren, weshalb dieser Coin bei Anlegern derzeit hoch im Kurs steht.

Von Bitcoin Rallye könnte neuer Altcoin 99BTC massiv profitieren

Der Coin 99BTC gehört zur Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, die bereits eine etablierte Grösse im Kryptobereich darstellt. Mit der Einführung von 99BTC und einem innovativen Learn-to-Earn-Mechanismus will 99Bitcoins neue Wege beschreiten. Im Gegensatz zum Play-to-Earn-Prinzip werden Nutzer hier für das Lernen und das Abschliessen von Krypto-Bildungsmodulen in Form von 99BTC Token belohnt. Die Token können auf der Plattform gegen verschiedene Vorteile eingetauscht oder nach dem offiziellen Börsenlisting an Krypto-Börsen gehandelt oder verkauft werden.

Dieser Ansatz schafft einen erheblichen finanziellen Anreiz, die Plattform für Krypto-Bildung zu nutzen, besonders da der Bedarf an Krypto-Wissen wächst und immer mehr Anleger in den Markt strömen. Das Projekt 99Bitcoins könnte daher ein massives Wachstum erfahren.

Quelle: 99Bitcoins.com

Aktuell bietet sich Investoren die Möglichkeit, zu stark vergünstigten Konditionen im Pre-Sale in 99BTC zu investieren. Der Coin wird derzeit zu einem Preis von nur 0,00116 Dollar angeboten, und es wurden bereits über 2,6 Millionen Dollar an Investitionen im Rahmen des Pre-Sales gesammelt. Zudem haben Anleger die Möglichkeit, ihre erworbenen Coins im Staking-Vertrag zu hinterlegen und dafür jährliche Staking-Renditen von über 600 % zu erzielen.

Der innovative Learn-to-Earn-Mechanismus von 99BTC könnte sich als attraktives Modell erweisen, um neue Nutzer anzuziehen und gleichzeitig den Wert des Tokens zu steigern. In einem wachsenden Markt für Krypto-Bildung positioniert sich 99Bitcoins somit als führende Plattform, die den Lernprozess mit finanziellen Anreizen verknüpft und dadurch sowohl den Nutzern als auch den Investoren erhebliche Vorteile bietet.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.